Ma iPhone 15 Veguheztina Sermaseya Pêşîn e?

Apple biryar e ku sibê iPhone 15-ê di bûyerek taybetî de eşkere bike, û gotegotan destnîşan dikin ku ew ê bi girêdana USB-C were, şûna girêdana Lightning-ê ku ji iPhone 5-ê ve standard e. Di heman demê de tê çaverê kirin ku iPhone-ya nû jî xwedî derkeve. portek Thunderbolt, vebijarkên têketin û derketinê yên berfireh ji bo daneyan, dîmender, hêz, û hêj bêtir pêşkêşî dike.

Bi van nûvekirinên hardware re, iPhone bi potansiyel dikare bibe amûrek veguherîner di perestgeha komputerê de. Pêşbazên mîna Samsung-ê berê vekolîn kirine ka meriv çawa smartphone dikare wekî şûna sermaseyê ducar bike, digel ku DeX-ya Samsung ezmûnek sermaseya jêhatî pêşkêşî dike. Rumor pêşniyar dikin ku Android jî di demek nêzîk de moda sermaseya xwemalî jî destnîşan dike.

Digel ku Apple bi tevahî nîşan nedaye ku iPadOS dikare cîhê jîngehek komputera sermaseyê biguhezîne, potansiyel pir mezin e. IPhone 15 bi porta USB-C û kapasîteyên Thunderbolt dikare wekî xerîdarek zirav a bi pîvana pocketê bixebite, ku dihêle bikarhêner li ku û gava ku hewce be bi dîmenderên derveyî û amûrên têketinê ve girêdin.

Heya nuha, iPhones dema ku bi dîmenderek derveyî ve girêdayî ne xwedî kapasîteyên tixûbdar in. Bikarhêner tenê dikarin dîmendera cîhaza xwe an vîdyoya derketinê bi rezîliyek ku ji bo temaşekirina TV an çavdêriyê xweşbînkirî neynikê bikin, û navberê mayî nehêle.

Lêbelê, iPhone-yek ku dema ku bi ekranek ve girêdayî ye dikare ezmûnek mîna sermaseyê proje bike, dibe ku ji gelek bikarhêneran re laptopek biguhezîne. Prosesorên hêzdar ên iPhone-ê, ku di Mac-an de jî têne bikar anîn, performansa ku ji bo karên wekî e-name, geroka malperê, lîstina vîdyoyê, û hetta guherandina wêneyan jî hewce dike, heye. iPadOS jixwe fonksiyonên wekhev li ser heman hardware pêşkêşî dike.

Digel ku Apple dibe ku rîska cannibalîzekirina bazara xweya Mac-ê bike, pargîdanî ji hêla dîrokî ve firsendên ku pêşengiya guheztinên paradîgmayê di karanîna cîhazê de dike girtiye. Daxuyaniya sibê ya iPhone-ê dibe ku destpêka serdemek nû ji bo têlefonên têlefonê nîşan bide, lê ne diyar e ka dê moda sermaseyê îsal an di pêşerojê de were destnîşan kirin.

Di encamê de, girêdana potansiyela USB-C û porta Thunderbolt ya iPhone 15 dikare wê wekî guhezek sermaseya rastîn bi cih bike. Ma Apple hildibijêre ku vê fersendê bi kar bîne û konsepta smartphone-ê ji nû ve pênase bike, dimîne ku were dîtin.

