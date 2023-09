IPhone 15: Ji Daxuyaniya Dawîn a Apple çi hêvî dikin

By

Bi serbestberdana pir çaverêkirî ya guhertoya herî dawî ya hilbera herî firotanê ya Apple, iPhone, ku tenê çend demjimêran dûr e, heyecan çêdibe. Tevî ku di hefteyên dawî de bi zexta YE û Chinaînê re rû bi rû maye, Apple berdewam dike serdestiya bazara smartphone. Lêbelê, firotana gerdûnî ya smartphone kêm bûye, û guhên rastiya virtual ya Apple-a ku pir tê pêşbînîkirin dê heya sala bê peyda nebe. Tê çaverêkirin ku serêş xwedan bihayek 3,500 $ (2,780 £) an berdêla wê di pereyê Nîjeryayî de, 2,749,220.022 ₦.

Di vê navberê de, dilşewatên Apple bi kelecan li benda vekêşana nifşa 16-an a iPhone-ê ne, amûrek ku ji sala 2007-an vir ve şoreşek li bazara smartphone çêkir. Tevî nebûna pêşdîtinên fermî yên Apple, jixwe nêzîkê pênc mîlyar encamên lêgerîna Google hene ji bo ". iPhone 15.” Spekulasyon û derdan destnîşan dikin ku modelên nû dê bi çîpek çêtir, jiyana baterî ya çêtir, kapasîteyên kamerayê yên pêşkeftî, û şasiyonek titanium siviktir bibin.

Sedemek ku firotana smartphone li çaraliyê cîhanê hêdî dibe ev e ku xerîdar ji bo demên dirêjtir cîhazên xwe digirin. Ev ne tenê ji ber lêçûnê ye lê di heman demê de ji ber ku xwesteka nûvekirinê kêm bûye. Ben Wood, pisporê smartphone, bawer dike ku Apple fêhm kiriye ku domandina rêjeyên bilind ên iPhone-an tenê serkeftinek girîng e.

Di bûyera salane ya Îlonê de, tê çaverê kirin ku Apple iPhone-ya nû bi ekstravaganza şanoyê nîşan bide, û kapasîteyên performansa pargîdaniyê ronî bike. Lêbelê, yek pêşkeftina laşî ya balkêş a di iPhone 15 de tevlêbûna porta kabloya barkirinê ya USB-C ye. Ev ê hêsantir bike ku iPhone-an bi cîhazên din ên ku USB-C bikar tînin ve girêbide, berevajî kabloya birûskê ya xwedan ku niha ji hêla iPhone-an ve tê bikar anîn.

Dema ku Apple israr dike ku guhertina hilberan dibe sedema nûbûnek mezintir, YE ferz kiriye ku hemî amûrên portable bi şarjkerek gerdûnî re heya Kanûna Pêşîn a 2024-an hevaheng bin. Hikûmeta Chineseînî di van demên dawî de jî iPhone ji avahiyên dewletê qedexe kir ji ber hincetên ewlehiyê, ev bû sedema bihayê parvekirina Apple. to fluctuate. Digel vê yekê, iPhone berdewam dike ku daxwazek pir zêde be, nemaze li Afrîka, ku iPhone-ên desta duyemîn di nav wan kesên ku berê nedikarîn wan bikirin de her ku diçe populer bûne.

Gava ku Apple xwe amade dike ku iPhone 15-ê azad bike, pirs dimîne: xerîdar bi rastî çi qas hewce ne, an jî dixwazin, iPhone-ya herî dawî? Bitenê li gel demî dê diyar bit.

Çavkanî:

- Zoe Kleinman, "iPhone 15: Ji Daxuyaniya Dawî ya Apple Çi Hêvî Dikî," Reuters