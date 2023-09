Apple iPhone 15 eşkere dike: Taybetmendî, Biha û Dîroka Weşanê

By

Apple di van demên dawî de di dema bûyerek taybetî de li Şanoya Steve Jobs li Cupertino, California, rêza iPhone 15-a xwe ya pir hêvîdar eşkere kir. Modelên nû yên iPhone 15-ê têne destnîşan kirin ku di 22-ê Îlonê de li Aotearoa (Zelandaya Nû) werin berdan, bi bihayên ji bo modela standard 1649 $ NZ, ji bo Pro 2099 $, û ji bo Pro Max $ 2499 $ dest pê dikin.

Di dema bûyerê de, Apple di heman demê de modelên herî dawî yên Apple Watch jî eşkere kir, ku taybetmendiyek nû ya kontrolkirina tevgerê vedigire. Bi vê taybetmendiyê, bikarhêner dikarin fonksiyonên cihêreng bi tikandina tiliya xwe û tiliya xwe li hev bikin.

Balkêş e ku rêza iPhone 15 bi heman bihayên bingehîn wekî rêza berê ya iPhone 14 li Dewletên Yekbûyî dest pê kir. Lêbelê, li Zelanda Nû, iPhone 15-a bingehîn ji iPhone 50-ê 14 NZ $ zêdetir e. Buhayê destpêkirina iPhone 15 Pro 100 NZ $ ji iPhone 14 Pro zêdetir e, û modelên nû Plus û Pro Max zêdebûnek bihayê destpêkirinê dîtine. 300 $ NZ li gorî modelên sala borî.

Yek taybetmendiyek berbiçav a rêza iPhone 15 danasîna portên USB-C ji bo barkirinê ye. Ev gav piştî ku Yekîtiya Ewropî qanûnek pejirand ku hewce dike ku hemî cîhazên piçûk, tevî têlefonên smartphone, heya 2024-an şarjkirina USB-C bikar bînin. Bi vê guherînê re, heman têlefona ku iPhone-an bar dike dikare pir têlefonên nûjen ên Android û amûrên din jî bar bike. Wekî din, ew destûrê dide barkirina berevajî, tê vê wateyê ku bikarhêner dikarin amûrên mîna doza AirPods rasterast ji iPhone-ya xwe şarj bikin.

Di warê rengan de, modelên standard iPhone 15 û Plus dê di rengên pembe, zer, şîn, kesk û reş de peyda bibin. Modelên iPhone 15 Pro û Pro Max vebijarkên tîtaniumê reş, spî, şîn û xwezayî pêşkêş dikin. Lêbelê, berevajî hin têlefonên Android-ê yên berawirdî, modelên standard iPhone 15 ne pêşandanek her dem-çalak an dîmenderek 120Hz ne.

Modelên iPhone 15 Pro bi dozek titaniumê ya sivik û zexm tê, li şûna pola zengarnegir a ku di modelên berê de hatî bikar anîn. Wekî din, guheztina lal a li kêleka têlefonê bi bişkojka çalakiyê ya bernamekirî hatî guhertin.

Bi tevahî, rêza iPhone 15 taybetmendiyên nû, bihayên bilindtir ji bo hin modelan, û rehetiya şarjkirina USB-C pêşkêşî dike. Bi taybetmendiyên xwe yên balkêş û sêwiranên nûvekirî, ev iPhone-yên nû bê guman bala dilşikestên Apple û evîndarên teknolojiyê bikşînin.

Çavkanî:

– Apple – YouTube