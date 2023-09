Ma iPhone 15 Pro Max dikare di Performansa Kamera de Samsung Galaxy S23 Ultra bişkîne?

Samsung Galaxy S23 Ultra bi berfirehî wekî yek ji baştirîn têlefonên kamerayê li sûkê tê hesibandin. Lêbelê, tê gotin ku iPhone 15 Pro Max ya dahatûyê bi yek taybetmendiyek bingehîn a ku dikare hemî cûdahiyê bike armanc dike cihê herî jor.

Dema ku dor tê ser performansa kamerayê, kapasîteyên zoomê rolek girîng dileyzin. Zûma optîkî ya 23x ya balkêş a Galaxy S10 Ultra wê ji hevrikên xwe cuda dike, di nav de iPhone 14 Pro û 14 Pro Max, ku tenê kamerayek têlefoto 3x pêşkêş dikin. Tewra kevintir Galaxy S22 Ultra di berhevdanê de ji iPhone 14 Pro-yê çêtir derket. Eşkere ye, rêza zoomê ya zêde di qalîteya wêneyê de cûdahiyek berbiçav dike.

Rumor destnîşan dikin ku iPhone 15 Pro Max dibe ku kamerayek têlefotoya periskopê ya 10x bikar bîne da ku bi kapasîteyên zoom-ê yên Galaxy S23 Ultra re hevrik bike. Bi senzorek mezintir re, ev nûvekirin potansiyel heye ku wêneyên hê çêtir peyda bike. Lêbelê, gotegotên nakokî hene ku pêşniyar dikin ku rêjeya optîkî ya iPhone 15 Pro Max di şûna wê de 6x bilind bibe. Digel vê yekê, pir kes hêvîdar in ku Apple bi rastî dê berbi zoomek optîkî ya 10x berfirehtir biçe.

Ji xeynî wênekêşiyê, lêzêdekirina kamerayek têlefotoya periskopê ya 10x dê ji kişandina vîdyoyê jî sûd werbigire. Ew ê rê bide bikarhêneran ku bêyî tevgerîna laşî nêzî mijaran bibin, û hem jî di dema paş-verastkirinê de bi karanîna nermalava guheztina vîdyoyê bandorên birrîn û pankirinê çalak bikin. Wekî din, tê çaverê kirin ku rêzikên iPhone 15 Pro xwedî çîpê hêzdar A17 Bionic, ku potansiyel dikare tomarkirina vîdyoya 8K piştgirî bike. Ev ê ji bikarhêneran re di post-verastkirin û derxistina vîdyoyên bi rezîliya bilind de bêyî windakirina hûrgulî hîn bêtir nermbûnê peyda bike.

Lêbelê, tomarkirina vîdyoyên 8K cîhê hilanînê hewce dike. Ji bo ku vê yekê bicîh bîne, tê gotin ku Apple ji bo rêzikên iPhone 2 Pro vebijarkek hilanînê 15TB pêşkêşî dike, kapasîteya hilanîna herî mezin a ku heya niha di iPhone-ê de hatî dîtin. Zêdebûna çareseriya vîdyoyên 8K hewce dike ku pîvanên pelê mezintir hewce bike, ji ber vê yekê pêdivî ye ku nûvekirinek wusa girîng a hilanînê.

Hemî van taybetmendî û nûvekirin bi lêçûnek têne, her çend. Tê payîn ku rêzika iPhone 15 Pro li gorî ya berê xwedan bihayek bilindtir be, digel ku gotegotan pêşniyar dikin ku bi kêmî ve 100 $ zêde bibe û dibe ku heya 200 $ prîmek zêde bibe. Digel vê yekê, gelek dilşewat û pispor bi dilgermî li benda performansa kamera iPhone 15 Pro Max in, li hêviya kamerayek têlefoto 10x in ku hevrikiya Samsung Galaxy S23 Ultra bike.

Çavkanî: Rêbernameya Tom, Technizo