Bûyera Apple 2023: Ji iPhone 15 Pro Max çi hêvî dikin

Bûyera pir pêşbînîkirî ya Apple ya 2023-an tenê çend roj dûr e, û spekulasyona li dora iPhone 15 Pro Max di asta herî bilind de ye. Ji bihayê wê û kapasîteyên kamerayê bigire heya sêwiran û çîpê wê, gelek taybetmendiyên balkêş hene ku meriv li bendê bin. Dê di 12ê Îlona 2023-an de were eşkere kirin, li vir serpêhatiyek heye ku iPhone 15 Pro Max li ber xwe dide.

Bi sêwiranê dest pê dike, gotegotan destnîşan dikin ku iPhone 15 Pro Max dê bezelên ziravtir, ku bi qalindahiya wan tenê 1.5 mm e. Digel vê yekê, tê gotin ku ew dev ji çarçoweya xweya pola zengarnegir berdide ber şansek titaniumê sivik, ku giraniya wê 221 g e. Dibe ku guhertoyên Pro di heman demê de xwedan hêlên kelandî û portek barkirinê ya USB-C jî bin.

Di warê pêşandanê de, tê çaverê kirin ku iPhone 15 Pro Max bi dîmenderek Super Retina XDR ya 6.7-inç bi nîskek Girava Dînamîkî pesnê xwe bide, ku ezmûnek dîtbarî ya balkêş ji bikarhêneran re peyda bike.

Kamera tê destnîşan kirin ku nûvekirinek girîng werdigire, digel gotegotan lensek fireh a 48 MP, lensek ultra-berfireh a 12 MP, û lensek têlefotoya periskopê ya 12 MP bi zoomek guhêrbar 5x an 6x pêşniyar dikin. Wekî din, iPhone 15 Pro Max dibe ku senzorên nû yên ji hêla Sony ve hatî hilberandin ji bo çêtirkirina wênekêşiya kêm-ronahiyê, tevî senzorek bi pîvana 1/1.14 inç. Li pêşiyê, kamerayek TrueDepth ya 12 MP tê çaverêkirin ku kapasîteyên selfie û Face ID zêde bike.

Bi hêzkirina iPhone 15 Pro Max dê chipset A17 Bionic be, ku tê gotin ku ji pêşiyê xwe nûvekirinek be. Ev chipset, ku li ser pêvajoyek 3 nm hatî çêkirin, tê çaverê kirin ku performansa balkêş peyda bike, bi xalek yek-core 3019 û xala pir-core 7860 li ser Geekbench 6. Dibe ku cîhaz bi 8 GB RAM û pîlê mezintir jî were. iPhone 14 Pro Max, ku li ser iOS 17-a herî dawî dixebite.

Digel ku lepikan destnîşan dikin ku iPhone 15 Pro Max dê ji pêşiyê xwe bihatir be, bi bihayê destpêkê 1299 $, girîng e ku were zanîn ku ev hûrguliyên spekulatîf in. Dibe ku Apple di heman demê de vebijarkên rengê nû destnîşan bike da ku çarçoweya titaniumê ronî bike, bi potansiyel gewrê zîv, reş reş, rengê titan, û şînê tarî jî di nav de ye.

Mîna her gav, çêtirîn e ku hûn li benda eşkerekirina fermî li bûyera Apple bisekinin da ku hûrguliyên rast di derbarê iPhone 15 Pro Max de bistînin. Salnameya xwe ji bo 12ê Îlona 2023-an nîşan bikin, û ji bo bêtir agahdarî li bendê bin.

