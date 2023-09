Iphone 15-a nû ya ku tê eşkere kirin: Çi li bendê ne

By

Apple amade ye ku di bûyera destpêkirina xwe ya bi navê "Wanderlust" de smartfonên xwe yên herî dawî eşkere bike. Dêwek teknolojiyê dê iPhone 15 û iPhone 15 Pro ya nû eşkere bike, ku modelên iPhone 14 yên sala borî nûve bike. Bûyer ji bo Apple di demek girîng de tê, digel ku daxwaziya gerdûnî ya ji bo smartfonên nû di deh salan de herî kêm e. Çêkerê iPhone-ê dê bûyerê li Şanoya Steve Jobs li Apple Park li California-yê mêvandar bike. Gotara sereke dê li ser YouTube-ê zindî were weşandin.

Tê çaverêkirin ku iPhone 15 roja Îniyê, 22ê Îlonê were berdan, bi pêş-fermanan di 15ê Îlonê de dest pê dike. Dibe ku Apple du modelên iPhone 15 Pro bide destpêkirin - yek modelek bi pîvana birêkûpêk bi dîmenderek 6.1-inch û mezintirîn iPhone 15 Pro Max bi ekranek 6.7-inch. Di heman demê de tê pêşbînîkirin ku iPhone 15 û iPhone 15 Plus, têlefonên hinekî kêmtir bi hêz in.

Tê çaverêkirin ku iPhone 15-a nû mîkroçîpek nûvekirî, A17 Bionic, ku dê pêvajoyek bikêrtir peyda bike û jiyana bateriyê baştir bike. Modelên Pro dê bi çarçoveyek titanium ji bo amûrên sivik û durust werin çêkirin. Tê gotin ku hemî modelên iPhone 15-ê li jorê têlefonê xwedan dîmenderek adaptîf a bi kamerayek qulikê ye, ku sêwirana "notch" ji holê radike.

Tê payîn ku nûvekirinên kamerayê bibin xalek bingehîn a destpêkirina iPhone 15. Modelên asta têketinê dê kamerayek berfireh a bihêztir destnîşan bikin, dema ku modelên Pro dibe ku lensek kamera "periscope" ji bo kapasîteyên zoomê yên pêşkeftî pêk bînin. Digel vê yekê, bişkoka lalbûnê ya li kêleka têlefonê dibe ku bi bişkojek "çalakî" ya bernamekirî were guheztin.

Di heman demê de iPhone 15-a nû dê kabloyek şarjê ya USB-C jî bikar bîne, wekî ku ji hêla qanûnek Yekîtiya Ewropî ve hatî erkdar kirin da ku şarjkeran standardîze bike û li dijî e-beravê şer bike. Kabloya nû dibe ku kabloyên kevn ji bo barkirinê bêkêr bike. Di heman demê de tê pêşbînîkirin ku Apple Watch Series 9, digel nûvekirinên mumkin ên guhên Apple Watch Ultra û AirPod, were berdan.

Ji bo iPhone 15 heta niha ti agahî nehatine belavkirin.

Çavkanî: Bloomberg, Nikkei, Apple