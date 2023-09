Meriv çawa eSIMek li ser iPhone 15-a xwe saz dike

Serbestberdana rêzenivîsa iPhone 15 bi xwe re gelek taybetmendî û pêşkeftinên nû, tevî karanîna teknolojiya eSIM, anî. Bi guheztina ser eSIM-ê re, hewcedariya SIM-karteyek laşî ji holê radibe, ji ber ku SIM-karta dîjîtal rasterast di nav cîhazê de tê bicîh kirin.

Ji ber vê yekê, bi rastî eSIM çi ye? SIM-kort bi kevneşopî tê bikar anîn da ku têlefona we bi hilgirê û berevajî nas bike. Ew ji hilgirê re dibêje ku hûn kîjan têlefonê bikar tînin û kîjan hejmar û hilgir ji desta we re destnîşan bikin. Ji hêla din ve, eSIM guhertoyek dîjîtal a SIM-ê ye ku li gorî hewcedariyê dikare were bernamekirin û bernamekirin. IPhone 15 dikare heya heşt eSIM-ên cihêreng hilîne, ku ew ji bo rêwiyan an jî yên ku bi gelek xetên karsaziyê hene rehet dike.

Sazkirina eSIM-ek li ser iPhone 15-a we pêvajoyek nisbeten hêsan e. Dema ku hûn iPhone-ya xwe ferman dikin, hilgir û hejmara têlefona we bi cîhazê ve girêdayî ye. Gava ku hûn iPhone-ya xweya nû çalak dikin û pêvajoya Destpêka Bilez derbas dibin, ji we tê xwestin ku hûn piştrast bikin ku hûn dixwazin jimareya têlefona xwe li ser iPhone-ya xwe çalak bikin. Ji wir, hûn dikarin rêwerzên li ser ekranê bişopînin da ku ji bo hesabê xwe eSIM saz bikin.

Ger hûn daneyên xwe ji modelek iPhone-ya kevnar vediguhezînin, hûn dikarin bi tenê vebijarka veguheztina ji iPhone-a din hilbijêrin, û Apple dê yên mayî bi rê ve bibe. Pêvajo bi gelemperî zû ye, lê dibe ku ew bi seyrûsefera serverê ve girêdayî be.

Ger we di dema sazkirinê de veguheztina hejmarê berda, hûn dikarin hêjmar û eSIM-a xwe veguhezînin iPhone 15. Sepana Mîhengan vekin, biçin Cellular, û Set Up Cellular hilbijêrin. Ji bo ku pêvajoyê biqedînin tavilê bişopînin.

Ji bo kesên ku ji têlefonek Android-ê vediguhezînin iPhone 15-ê, dibe ku pêvajo li gorî pargîdaniyê cûda bibe. Ger di dema sazkirina destpêkê de ji we neyê xwestin ku hûn nimreya xwe veguhezînin, hûn ê hewce bikin ku bi karûbarê xerîdar a kargêriya xwe re têkilî daynin da ku kodek QR daxwaz bikin an jî Çalakkirina Karkerê eSIM saz bikin.

Bi tevayî, sazkirina eSIM-ek li ser iPhone 15-a we pêvajoyek hêsan e ku dikare di dema sazkirina destpêkê an paşê de were kirin. Zelalbûn û rehetiya eSIM-ê wê ji bo bikarhênerên iPhone-ê taybetmendiyek hêja dike.

