Thunderbolt 5: Pêşeroja Têkiliya Leza Bilind

By

Thunderbolt 5-a ku herî dawî hat ragihandin di cîhana veguheztina daneyê û radestkirina hêzê de şoreşek çêkir. Bi bandwidthek berbiçav a 120 Gbps, Thunderbolt 5 li gorî pêşiyê xwe, Thunderbolt 4, ku tenê 40 Gbps pêşkêşî dike, gavek girîng e. Ev tê wateya girêdana zûtir û bêkêmasî ji bo bikarhêneran.

Yek ji taybetmendiyên sereke yên Thunderbolt 5 jêhatîbûna wê ye ku 80 Gbps di veavakirinek standard de peyda dike, ku du ji çar rêyên xwe yên PCIe bikar tîne. Ev leza Thunderbolt 4 du qat dike û pêvajoyek veguheztina daneya bikêrtir peyda dike. Lêbelê, gava ku pêvek bilindtir hewce ye, wek mînak ji bo dîmenderên bi rezîliya bilind, Thunderbolt 5 dikare heya 40 Gbps li sê çar rêyên xwe veqetîne, ku di encamê de bi tevahî 120 Gbps veguhezîne.

Berfirehiya zêde ya Thunderbolt 5 cîhanek derfetan ji bo sazkirinên pir-screen vedike. Bikarhêner naha dikarin ji îmtiyaza girêdana sê ekranên 4K 144Hz bi hevdemî, xebitandina gelek dîmenderên 8K, an jî tewra yek dîmenderek bi rêjeyek nûvekirina ecêb heya 540Hz hêzdar bikin. Ev ê bê guman ezmûna dîtbarî ji bo lîstikvan, afirînerên naverokê, û pisporên ku bi dîmenên bi kalîte re dixebitin zêde bike.

Digel vê yekê, Thunderbolt 5 bi kapasîteya radestkirina hêza xwe ya berbiçav radiweste. Ku heya 240W hêza barkirinê pêşkêşî dike, Thunderbolt 5 dihêle cîhazên ku bi yek kabloyek USB-C ve bêtir hêz bikişînin. Ev tê vê wateyê ku tewra cîhazên birçî yên hêzê, wek laptopên lîstikê, naha dikarin ji bo barkirinê bi tenê xwe bispêrin USB-C, hewcedariya bargiranên xwedan ji holê radike.

Girîng e ku were zanîn ku Thunderbolt 4 dê li kêleka Thunderbolt 5 hebûna xwe bidomîne. Dema ku Thunderbolt 5 dê bikarhênerên ku di çêkirina naverokê, lîstik û pergalên stasyona xebatê de têkildar in, peyda bike, Thunderbolt 4 dê ji bo kesên ku hewcedariya wan bi heman astê bandfirehiyê tune be peyda bibe.

Ji bo bidestxistina kapasîteyên Thunderbolt 5, bikarhêner dê hewceyê çîpek veqetandî ya bi navê kod Barlow Ridge bin, ji ber ku ew di pêvajoyên nifşa 14-an a Intel de ne yekgirtî ye. Intel plan dike ku di sala 5-an de makîneyên yekem ên ku bi Thunderbolt 2024-ê ve hatî peyda kirin serbest berde, ku ji bo pêwendiya bi leza bilind pêşerojek balkêş soz dide.

Çavkanî:

- Via