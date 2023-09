Intel Thunderbolt 5 eşkere dike: Leza Zûtir û Tecrûbeya Pêşveçûn a Pêşkêşkirî

By

Intel bi fermî hûrguliyên di derbarê kabloya Thunderbolt 5 ya dahatû de ragihand, ku tê pêşbînîkirin ku di sala 2024-an de were dest pê kirin. Taybetmendiya herî berbiçav a Thunderbolt 5 kapasîteya wê ye ku daneyên bi leza 120 gigabit per second (Gbps) veguhezîne, di heman demê de. wergirtina daneyan heta 40 Gbps. Vê taybetmendiya nû, bi navê Bandwidth Boost, tê aktîfkirin dema ku dîmenderek bi firehiya bilind bi porta Thunderbolt ve girêdayî ye.

Li gorî selefê xwe, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 du caran lezê pêşkêşî dike, bi moda xwerû ya 80Gbps di her du aliyan de. Digel rêjeya veguhastina daneya zûtirîn, Thunderbolt 5 di heman demê de çavdêrên dualî 6K jî piştgirî dike, dema ku Thunderbolt 4 tenê çavdêrên 4K yên dualî piştgirî dike.

Thunderbolt 5 dê bi guhertoyên berê yên Thunderbolt re hevaheng be û li ser bingeha gelek taybetmendiyan e, di nav de USB-IF USB4 Guhertoya 2.0, VESA DisplayPort 2.1, û PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Yek ji pêşkeftinên sereke yên di Thunderbolt 5 de karanîna wê ya teknolojiya nîşana modulasyona pulse-amplitude-3 (PAM-3) e, ku rêjeyên demjimêra bilindtir dike û performansa giştî zêde dike. Thunderbolt 5 di heman demê de ji bo birêvebirina dînamîk firehiya dîmenderê jî hatî çêkirin, veqetandina bandê li gorî hewcedariyên dîmenderên kesane xweşbîn dike.

Intel hêvî dike ku Thunderbolt 4 û Thunderbolt 5 çend salan bi hev re bijîn, digel ku bikarhênerên sereke Thunderbolt 4 qebûl dikin û afirîner û lîstikvan di destpêkê de Thunderbolt 5 qebûl dikin. Afirîner dê ji leza zêde ya Thunderbolt 5 sûd werbigirin û kapasîteyên pêşandan ên pêşkeftî sûd werbigirin, û bihêle ku ew bi bilindtirîn kar bikin. biryar û çavdêrên pirjimar.

Bi tevayî, Thunderbolt 5 soz dide ku bileztir, performansa çêtir, û ezmûnek pêşandana bilindtir peyda bike. Dema ku ew di sala 2024-an de were berdan tê destnîşan kirin ku di pîşesaziya PC-ê û aksesûarê de şoreşê bike.

