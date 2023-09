Sony WF-1000XM5 beramberî Bose QuietComfort Earbuds II: Hilbijartina çêtir kîjan e?

By

Min kêfa ceribandina gelek nifşên guhên bêtêl ên premium ên ji dêwên pîşesaziyê Sony û Bose girt, û divê ez bibêjim ku ev demek pir xweş e ku meriv bibe temaşevanek van cîhazan. Piştî çend mehan ji jîyîna bi Sony WF-1000XM5 re, ez amade me ku biryara xwe parve bikim ka gelo ew dikarin Bose wekî guhên min ên guh-betalkirina dengan ji textan derxînin.

Di warê kalîteya deng de, Sony WF-1000XM5 pir bi heybet e. Ew hûrgulî û zelaliyek bêhempa pêşkêşî dikin, ku wan dike cotê guhên bêtêl ên herî jêhatî yên ku ez pê re rû bi rû maye. Lêbelê, Bose QuietComfort Earbuds II hîn jî statûya xwe ya pênc-stêrk heq dike. Ew dengek mûzîk û dilşewat bi pir hûrgulî peyda dikin, nemaze di bassê de. Dema ku Sonys di qalîteya deng de jêhatî ye, ez ê lez nekim ku Bose-ya xwe biguhezînim ger min berê xwedan wan be.

Cihê ku Sony WF-1000XM5 dibiriqe di qalîteya bangê de ye. "Struktura kêmkirina deng" wan rê dide veguheztina dengê zelaltir, tewra di hawîrdorên bayê de. Di berhevdanê de, Bose di vî warî de hinekî kêm dibe.

Cûdahiyek balkêş a di navbera her du guh de nêzîkbûna wan a betalkirina deng e. Bose bi algorîtmaya xwe ya betalkirina deng ve bandorek bihêztir dike, hawîrdorek nêzîk-bêdeng diafirîne. Ji hêla din ve, Sony bandorek naziktir hilbijartiye, frekansên hinekî cûda betal dike û hestek cûda ya betalkirina dengê çalak peyda dike. Digel ku her du jî bi bandor in, dibe ku Bose ji kesên ku ezmûnek betalkirina dengek bihêztir tercîh dikin bêtir gazî bike.

Têkiliya Bluetooth-ê pir xalî taybetmendiyek e ku Sony WF-1000XM5 ji hev vediqetîne. Berevajî Bose, van guhên guhê dihêlin ku bêkêmasî di navbera cîhazan de guheztin bêyî ku meriv menuyên Bluetooth-ê bigerin. Ev rehetî bi taybetî di senaryoyên ku bikarhêner celebên naverokê ji çavkaniyên cihêreng vedixwin de bi qîmet e.

Sony WF-1000XM5 kontrolên pêwenddar ên bersivdar pêşkêşî dike, lê vebijarka kontrolkirina volumê bi tikandina guhên guhê dubare dibe ku hinekî giran be. Berevajî vê, şiyana hilkişandina tiliyan jor û jêr li ser rûbera derve ya guhên Bose ji bo kontrolkirina volumê bêtir tercîh e.

Rehetî di hilbijartina guhê de faktorek girîng e, û ew yek ji wan sedemên sereke bû ku min berê ji Sony XM4 veguherand Bose. Digel ku sêwirana nû ya şirîn a Sony WF-1000XM5 balkêş e û rehetiya çêtir pêşkêşî dike, ez hîn jî di derheqê guhên guhê de rezervên min hene. Ez guncana Sonys kêmtir ewledar dibînim, nemaze tîpa guhê rastê. Vebijarka herî mezin a guhê Sony hîn jî ji min re têr nabîne.

Di dawiyê de, hilbijartina di navbera Sony WF-1000XM5 û Bose QuietComfort Earbuds II de biryarek dijwar e. Her du jî di qalîteya deng de bi pêş ve diçin, digel ku Sony di qalîteya bangê de pêşeng e û Bose ezmûnek betalkirina dengek bihêztir peyda dike. Kûçikên Sony Bluetooth-ê pir xalî pêşkêşî dikin, dema ku Bose rehettir peyda dike. Di warê deng, rehetî, û taybetmendiyên pêvek de pêşîniyên xwe bihesibînin da ku diyar bikin ka kîjan cot li gorî tercîhên we ye.

Çavkanî: Tune