Smartphone Mate 60 Pro ya Huawei Kapasîteyên Teknolojiya Navxweyî ya Chinaînê destnîşan dike

Huawei Technologies Co. bi modela xweya herî dawî ya smartphone, Mate 60 Pro, di pêşandana pêşkeftina Chinaînê de di pêşvebirina kapasîteyên teknolojiya xweya navxweyî de gavek girîng avêtiye. Ev smartphone bi taybetî rêjeyek zêde ya pêkhateyên çêkirî yên Chineseînî vedihewîne, ji bilî pêvajoya Kirin-a wê ya sêwirandî û çêkirî ya Chineseînî.

Analîza hilweşînê ya ku ji hêla TechInsights ve ji bo Bloomberg hatî çêkirin eşkere dike ku Huawei gelek beşan ji pargîdaniyên Chineseînî peyda kiriye. Mate 60 Pro modulek pêşîn a frekansa radyoyê ya ji Beijing OnMicro Electronics Co., modemek ragihandinê ya satelîtê ji Hwa Create Co., û transceiverek RF ji Guangzhou Runxin Teknolojiya Agahdariyê ya Co.. Bîra SK Hynix Inc. heta niha pêkhateya biyanî nas kiriye.

Pabendbûna bi dabînkerên xwemalî yên ji bo pêkhateyên teknolojiyê destkeftek balkêş e ji bo Huawei, ji ber pirsgirêkên ku ew pê re rû bi rû mane piştî ku ji hêla cezayên Dewletên Yekbûyî ve di sala 2020-an de ji bazara çîpên pêşkeftî û çêkirina çîpê qut bû. Pargîdanî berê xwe spartibû dabînkerên Amerîkî ji bo çîpên ragihandinê yên bingehîn û neçar bû ku li rêyên alternatîf bigere da ku pêvajo û çîpên bêtêlê hilberîne.

Tevî van dijwariyan, Huawei karî smartphoneek bi pêkhateyên ku bi giranî ji Chineseînî hatine çêkirin biafirîne, ku jêhatiya xwe ya rêvekirina ambargoya teknolojîk nîşan dide. Leza bêtêlê ya Mate 60 Pro li gorî cîhazên 5G-ê ye, û cîhaz ti rijandina battera bêhempa nîşan nade.

Lêbelê, pirs di derbarê qebareya hilberînê û lêçûna van pêkhatan de dimînin. Pêdivî ye ku Huawei bi lîstikvanên damezrandî yên mîna Apple û Samsung re pêşbaziyê bike, ku têlefonên wan çîpên ku bi kêmî ve du nifş li pêş pêşkêşiya herî dawî ya Huawei ne bikar tînin. Lêbelê, serbestberdana Mate 60 Pro bêyî hûrguliyên hûrgulî ji hêla medyaya dewletê ve wekî delîl hate pîroz kirin ku hewildanên Dewletên Yekbûyî yên ji bo sînordarkirina gihîştina Chinaînê ji teknolojiyên pêşkeftî bi ser neketin.

Serkeftina Mate 60 Pro dikare ji bo Huawei û bazara smartphone ya Chineseînî bandorek girîng hebe. Şirovekar texmîn dikin ku heke Huawei 5 mîlyon yekîneyên bifroşe, ew dikare 38% ji firotanên iPhone-ê li Chinaînê bikuje. Lêbelê, astengiyên danûstendinê û hilberên kêm ên hilberînê di derheqê kapasîteya Huawei de ku daxwazê ​​​​bicivîne nezelaliyê zêde dike.

Gava ku Huawei bi kapasîteyên teknolojiya xweya navxweyî pêşde diçe, dimîne ku were dîtin ka dê DYE çawa bersivê bide. Nûnerê Michael McCaul amaje kir ku dabînkerên Huawei, wek Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), dibe ku cezayên Dewletên Yekbûyî binpê kirine. Encama van geşedanan dikare hem ji bo Huawei hem jî ji bo pîşesaziya teknolojiya gerdûnî bandorên dûrûdirêj hebe.

Çavkanî: Nûçeyên Bloomberg, TechInsights