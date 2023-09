Meriv Zencîreyên Malperê Li Ser Amûrên Apple-ê çawa Parve dike

Kurte: Fêr bibin ka meriv bi alîkariya iCloud û Safari çawa bi hêsanî girêdanên malperê li ser cîhazên Apple-a xwe parve dike. Ev taybetmendî bi taybetî bikêr e dema ku hûn dixwazin gera malperek li ser cîhazek cûda bidomînin an jî li ser gelek cîhazan bigihîjin rûpelek taybetî. Van gavan bişopînin da ku vê taybetmendiya hêsan saz bikin û bikar bînin.

Heke hûn di serî de cîhazên Apple-ê yên wekî iPhone, iPad, û MacBook bikar tînin, vebijarka we heye ku hûn zencîreyên malperê bi şikilkî parve bikin. Lêbelê, çend hewcedarî hene ku bicîh bikin ku ev taybetmendî bêkêmasî dixebite. Mînakî, heke hûn Mac-ê bi macOS Mojave 10.14.3 an kevntir bikar tînin, divê iPhone an iPad-ya we iOS (an iPad OS) 12 an pêştir were xebitandin. Ger Mac-a we macOS Mojave 10.14.4 an nûtir bikar tîne, divê iPhone an iPad we iOS an iPad OS 13 an nûtir sazkirî be.

Gava ku we hewcedariyên pêwîst bicîh anî, hûn dikarin li ser yek amûrekê dest bi gerandina malperan bikin û bi hêsanî wan bişînin amûrek din da ku li cîhê ku we lê hiştiye bidomînin. Ev taybetmendî ji bo dîtina wêneyan an vîdyoyan bi hûrgulî li ser ekranek mezintir, guheztina amûrek portabletir dema ku rûpelek taybetî bi we re digire, an destpêkirina danûstendinek li ser amûrek û temamkirina wê li ser amûrek din ku agahdariya dravê we tê hilanîn bêkêmasî ye. .

Ji bo sazkirina vê taybetmendiyê, hûn hewce ne ku iCloud çalak bikin da ku tabloyên Safari li hemî cîhazên xwe yên Apple yên girêdayî parve bike. Li ser iPhone, iPad, an iPod Touch-a xwe, biçin Settings> iCloud> Safari, û ​​guheztina guheztinê çalak bikin. Li ser Mac-a xwe, biçin Vebijarkên Pergalê> iCloud> Safari, û ​​guheztina guheztinê çalak bikin.

Dema ku iCloud ji bo Safari hate saz kirin, hûn dikarin dest bi parvekirina tabloyan bikin. Li ser iPhone, iPad, an iPod Touch-a xwe, Safari vekin, bişkoja Tabs bikirtînin, û îkonê Plus (+) bikirtînin da ku tabloyek nû vekin. Her tabloyên Safari yên vekirî yên ji cîhazên din ên girêdayî dê di Rûpelê Destpêkê de ji bo tabloya nû xuya bibin. Li ser girêdanek tabloyek bikirtînin da ku wê li ser cîhaza xwe vekin an zencîreyê bigirin da ku wê li ser cîhaza din bigire. Li ser Mac-a xwe, Safari vekin, menuya Nîşanan hilbijêrin, û Rûpelê Destpêkê nîşan bidin hilbijêrin. Ji Rûpelê Destpêkê, hûn dikarin bigihîjin tabloyên ku li ser cîhazên din ên girêdayî vekirî ne.

Ger hûn nikaribin li seranserê cîhazên xwe tabloyên Safari yên vekirî bibînin, pê ewle bin ku hûn bi heman Apple ID-ê li ser hemî wan têkevin. Heke hûn ID-ya Apple-ê ya cûda bikar tînin, veguherînin ya ku hûn ji bo cîhazên din ên Apple-ê bikar tînin.

Bi vê sazkirina hêsan, hûn dikarin bi hêsanî girêdanên malperê li ser cîhazên xwe yên Apple parve bikin û ji ezmûnek gerokek bêkêmasî kêfê bikin. Wê biceribînin û gera xweya serhêl li hemî cîhazên xwe xweş bikin.

