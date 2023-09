Meriv çawa Grav Jump-ê li Starfield bikar tîne: Rêberek Ji bo Rêwîtiya Di Pergalan de

By

Di lîstika pir pêşbînîkirî ya Starfield de, yek ji taybetmendiyên herî bingehîn bazdana Grav e. Vê şiyana nûjen destûrê dide lîstikvanan ku li ser pergalên gerstêrk û galaksiyên cihêreng bigerin. Ger hûn dixwazin gerstêrkên cihêreng keşf bikin û dest bi serpêhatiyên dilşewat bikin, hûn ê hewce bikin ku hûn bazdana Grav master bikin.

Mîna têgîna rêwîtiya navstêrkî di fîlimên xeyalî yên zanistî de, karanîna bazdana Grav li Starfield çend gavan hewce dike. Pêngava yekem û ya herî girîng dabeşkirina hêzê ji ajokera Grav re ye. Ev pêvajoya dabeşkirina hêzê ji bo bazdanek Grav a serketî girîng e.

Ji bo pêkanîna bazdana Grav li Starfield, van gavên hêsan bişopînin:

1. Nexşeya stêrk vekin û pergala ku hûn dixwazin biçinê hilbijêrin. Bînin bîra xwe ku hûn tenê dikarin biçin pergalên ku spî hatine nîşankirin, dema ku pergalên sor dê ji nuha de ji dest nekevin.

2. Dema ku we pergala xwestî hilbijart, li ser bişkoka "Jump" bikirtînin. Ev ê ji lîstikê bipirse ku ji we bipirse ku hûn hêzê ji ajokera xweya Grav re veqetînin.

3. Bişkojkên tîra xwe bikar bînin da ku hêzê ji beşên din dûr bixin û wê di rezervan de hilînin. Dûv re, hêza hilanîn bi ajokera Grav veguhezînin.

4. Piştî veqetandina hêzê, biceribînin ku hûn ji nû ve bazdanê bidin destpêkirin, û ajokera weya Grav dê bi rêkûpêk bixebite. Di destpêkê de, ajokera Grav dibe ku qels be, lê vebijarka we heye ku hûn wê nûve bikin.

Ji bo ku ajokera Grav-a xwe nûve bikin, biçin yek ji Teknîsyenên Karûbarên Keştiyê yên ku li bajarên mezin ên li nêzikî pêlika daketinê ne. Nûvekirina ajokera Grav dê rê bide we ku hûn biçin pergalên stêrk ên ku wekî din nedihatin dest pê kirin.

Bînin bîra xwe ku vekolîna pergalên stêrkên nû û nûvekirina kapasîteyên keştiya we her du aliyên sereke yên ezmûna Starfield in. Ji ber vê yekê, herî zêde ji taybetmendiya jumpê ya Grav bikar bînin û di lîstikê de dest bi serpêhatiyên heyecan bikin.

Çavkanî:

- Rishov Mukherjee, nivîskarê "Starfield: Meriv çawa Grav jump bikar tîne," Dexerto (2023).

- Bethesda Game Studios, pêşdebirê Starfield.