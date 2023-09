Meriv Çawa Tiştan Veguhezîne Bargeha Keştiya Fezayê

We van demên dawî tiştên ku hûn dixwazin li bargeha keştiya fezayê hilînin bi dest xistine? Xem neke, me ji we re rêbernameyek gav-bi-gav li ser ka meriv çawa tiştan vediguhezîne depoya keştiya xwe girtiye.

Gav 1: Bişkojka Destpêkê li ser kontrolkera xwe bikirtînin. Ev bişkok bi gelemperî bi sê xêzên horizontî yên ku bi rengek vezîk hatine berhev kirin tê destnîşan kirin. Bi tikandina vê bişkojê, hûn ê mîhengên sereke vekin.

Gav 2: Vebijarka "Keştî", ya ku bi gelemperî li milê çepê yê jêrîn ê çemberê tê dîtin, bibînin û hilbijêrin.

Gav 3: Piştî hilbijartina keştiyê, divê hûn nuha wêneyek keştiya xweya fezayê ya çalak bibînin. Bişkojka X-ê li ser kontrolkerê xwe bikirtînin da ku bigihîjin bargiraniya keştiyê. Bînin bîra xwe ku hûn tenê dikarin tiştan li ser keştiya xweya çalak hilînin.

Step 4: Once inside the ship’s cargo hold, you might come across items that you’ve acquired during a spaceship shootout. Press the LB shoulder button on your controller to switch to your character’s inventory.

Gav 5: Di envantera karakterê xwe de, hûn ê navnîşek tiştan bibînin ku ji hêla beşên cihêreng ên wekî Çekan, Keştiyên Fezayê, Pakêt, Helmets, Cilûberg û Avêtan ve hatine kategorîzekirin. Tiştê ku hûn dixwazin veguhezînin barkêşê bibînin.

Gav 6: Tişta hilbijartî ronî bikin û bişkoka A li ser kontrolkera xwe bikirtînin. Ger tişt winda bibe, ev tê vê wateyê ku ew bi serfirazî li bargiraniyê hatî veguheztin. Lêbelê, heke tiştê veguhezîne, îhtîmal e ku envantera keştiya we gihîştibe kapasîteya xwe ya herî zêde.

Gav 7: Ji bo du-kontrol bikin ka tişt di barkêşê de hatî hilanîn, dîsa bişkoja LB-ê li ser kontrolkera xwe bikirtînin. Ger we gavan bi rêkûpêk şopandibe, divê hûn tiştê hilbijartî bi ewlehî di barkêşiya keştiya xwe de hilanîn bibînin.

Û li wir heye! We hêman bi serfirazî veguhezîne bargeha keştiya fezayê. Naha hûn dikarin dema ku li gerdûna berfereh keşif dikin bi hêsanî depoya xwe birêve bibin û birêxistin bikin.

Çavkanî:

-Netû-