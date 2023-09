Meriv çawa Serlêdanan ji Watch Apple-a xwe Jê Bike

Jêbirina serîlêdanan ji Apple Watch-ya we pêvajoyek hêsan e, lê dibe ku ew li gorî sêwirana sepanên we hinekî cûda bibe. Dema ku hûn serîlêdanek ji Watch Apple-a xwe derdixin, ew tenê ji demjimêrê bixwe tê jêbirin, ne ji iPhone-ya we. Serlêdana iOS-ê dê li ser iPhone-ya we bimîne heya ku hûn hilbijêrin ku wê cuda jêbirin.

Ger sepanên weya Apple Watch di dîmenek torê de hatine rêz kirin, van gavan bişopînin:

1. Ji bo dîtina sepanên xwe, li ser Apple Watch-a xwe Taca Dîjîtal bikirtînin.

2. Dest pê bikin û li ser ekranê bigirin heta ku "Vebijarkên Dîtin" xuya bibe.

3. Tap "Serlêdan biguherîne."

4. Bişkojka 'x' ya li kêleka sepana ku hûn dixwazin jêbikin bikirtînin.

5. Tap "Delete App" li ser ekrana din ji bo piştrast.

Ger sepanên weya Apple Watch di dîmenek navnîşê de hatine rêz kirin, li şûna van gavan bişopînin:

1. Ji bo dîtina sepanên xwe, Taca dîjîtal bikirtînin.

2. Scroll xwarê ji bo app tu dixwazî ​​jêbirin.

3. Swipe çepê li ser app û tap li îkonê çopê.

4. Tap "Delete App" li ser ekrana din ji bo piştrast.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku dema ku Apple destûrê dide we ku hûn gelek sepanên xwe ji Apple Watch-ê jêbirin, hin serîlêdan hene ku nekarin jê bibin. Di nav wan de Mesaj, Telefon, Salname, Saet û Bîranîn hene.

Jêbirina serîlêdanan ji Apple Watch-ê dikare bibe alîkar ku cîhaza we were xerakirin û cîh ji bo sepanên din azad bike. Wekî din, ew dihêle hûn demjimêra xwe li gorî tercîhên xwe xweş bikin û birêxistin bikin.

Bi tevayî, pêvajoya jêbirina sepanan ji Apple Watch-ya we hêsan e û dikare di nav çend hûrdeman de were kirin. Bi rakirina sepanên nedilxwaz, ji ezmûnek paqijtir û kesanetir a Apple Watch-ê xweş bibin!

Definitions:

– Apple Watch: Demjimêrek biaqil a ku ji hêla Apple Inc. ve hatî pêşve xistin. Taybetmendiyên cihêreng ên wekî şopandina fitnessê, ragihandinê, û entegrasyona sepanê pêşkêşî dike.

- iOS: Pergala xebitandinê ya ku ji hêla Apple Inc. ve ji bo cîhazên xwe yên desta, di nav de iPhone, iPad, û iPod Touches, hatî pêşve xistin.

Çavkanî:

- Piştgiriya Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos