Meriv çawa Starfield li ser Xbox One û Mobîl dileyize

Ger bala we dikişîne ku hûn Starfield bilîzin lê Xbox Series X/S an PC-ya hêzdar tune, xem neke! Hûn hîn jî dikarin lîstikê li ser Xbox One an cîhaza xweya desta bilîzin.

Ma Starfield li ser Xbox Cloud Gaming ye?

Erê, Starfield li ser Xbox Cloud Gaming heye. Ev tê vê wateyê ku hûn dikarin lîstikê li ser her cîhazek ku Xbox Cloud Gaming piştgirî dike, tevî Xbox One an cîhaza xweya desta, bilîzin. Lêbelê, ji bîr mekin ku dibe ku hin sînorkirin hebin dema ku ew tê lîstikên streaming. Ger pêwendiya weya înternetê bi têra xwe ne xurt û bi îstîqrar be, dibe ku hûn dereng, dîmenên şêrîn, hunerên blokan, û dengê belengaz bijîn. Lê heke we berê bi Xbox Cloud Gaming re pirsgirêkek çênebûye, karanîna karûbarê streaming ji bo lîstina Starfield vebijarkek maqûl e.

Ger hûn bi rastî dixwazin Starfield li ser Xbox Series X-ê bilîzin lê wextê we tune ku hûn wê saz bikin, hûn dikarin wê bi weşana ewr jî bilîzin.

Meriv çawa Starfield li ser Xbox One lîst

Ji bo lîstina Starfield li ser Xbox One, hûn dikarin wê bi navgîniya Xbox Cloud Gaming bi karanîna abonetiya xweya Xbox Game Pass Ultimate biweşînin. Tenê Xbox One-ya xwe vekin, biçin Game Pass, û Starfield bibînin. Gava ku we lîstikê cîh girt, li ser "Play" bikirtînin da ku dest bi weşana xwe bikin. Ne hewce ye ku lîstikê saz bikin!

Lêbelê, ji bîr mekin ku lîstikên streaming gelek dane û berfê bikar tînin. Ji ber vê yekê, pê ewle bine ku hûn ji bo pêwendiya xweya înternet de kapek daneyê tune.

Meriv çawa Starfield li ser Mobîl dileyize

Ji bo ku hûn li ser cîhaza xweya desta Starfield bilîzin, hûn ê hewce bikin ku App Xbox Game Pass ji Google Play Store (ji bo Android) an Apple App Store (ji bo iOS) saz bikin. Piştrast bikin ku hûn aboneyek Xbox Game Pass Ultimate ne.

Piştî sazkirina sepanê, bi karanîna heman hesabê ku hûn bikar tînin ji bo dayina Xbox Game Pass Ultimate bikar tînin, têkevin Hesabê xwe yê Microsoft-ê. Di navnîşa lîstikan de Starfield bibînin û li ser îkona wê bikirtînin da ku rûpela lîstikê vekin. Ger hûn têkevin Game Pass Ultimate, hûn ê bişkokek kesk a ku dibêje "Play" li ser rûpelê bibînin. Tenê li ser wê bikirtînin da ku dest bi lîstinê bikin, bêyî ku hewcedariya sazkirinê hebe.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku lîstina Starfield li ser mobîl hewceyê kontrolkerek hewce dike. Hûn dikarin kontrolkerek ku bi Bluetooth-ê ve girêdayî ye (wek kontrolkerek Xbox) an jî kontrolkerek ku li ser têlefona we tê girêdan bikar bînin.

Ji ber vê yekê, tewra ku hûn ne xwediyê hardware ya herî paşîn a lîstikê bin, hûn dîsa jî dikarin ji lîstina Starfield li ser Xbox One an cîhaza xweya desta bi navgîniya Xbox Cloud Gaming kêfxweş bibin.

Definitions:

- Xbox Cloud Gaming: Karûbarê lîstika ewr a Microsoft-ê ku destûrê dide lîstikvanan ku lîstikan li cîhazên cihêreng, tevî Xbox One û cîhazên mobîl, biherikin.

- Xbox Game Pass Ultimate: Karûbarek abonetiyê ku ji hêla Microsoft ve hatî peyda kirin ku ji lîstikvanan re bigihîje pirtûkxaneyek lîstikan, di nav de Starfield.

Çavkanî:

– Çavkanî gotara: Nenas

– Radio Times: www.radiotimes.com