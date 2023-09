Meriv çawa Apple Watch-a xwe bi karanîna Navenda Kontrolê ya iPhone-ê ping dike

Yek ji taybetmendiyên nû yên di iOS 17-ê de dihêle hûn bi karanîna Navenda Kontrolê ya iPhone-ya xwe ve girêdayî Apple Watch-a xwe ping bikin, bêyî ku hûn di sepana Find My de derbas bibin. Ev taybetmendiya bikêr bi taybetî bikêr e dema ku hûn hewl didin ku Apple Watch-a xwe li cîhên ku nayên dîtin, mîna di binê textê de an jî di nav doşekekê de bibînin.

Ji bo ku hûn vê taybetmendiyê bikar bînin, hûn hewce ne ku bişkoka "Ping My Watch" bi destan li Navenda Kontrolê zêde bikin. Li vir çawa ye:

1. Vekirina sepana Settings li ser iPhone xwe.

2. Herin beşa Navenda Kontrolê.

3. Di bin "Kontrolên Zêdetir" de, ji bo vebijarka Ping My Watch îkona kesk "+" bikirtînin.

Gava ku we bişkoja Ping My Watch li Navenda Kontrolê zêde kir, hûn dikarin bi tikandina li ser îkonê bi hêsanî cîhê Apple Watch-a xwe bibînin. Ev ê Apple Watch-ya we dengek bihîstbar derxe, û dîtina we hêsantir dike.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku taybetmendiya Ping My Watch tenê dema ku iPhone û Apple Watch we di nav rêza Bluetooth-ê de ne an bi heman torê Wi-Fi ve girêdayî ne kar dike. Ger Apple Watch we winda bibe an were dizîn, hûn ê dîsa jî hewce bikin ku sepana Find My bikar bînin da ku wê cîh bikin.

Hûn dikarin taybetmendiya Ping My Watch bikar bînin tevî ku Apple Watch-ya we girtî, barkirin, an li ser milê we be. Ev ji bo dîtina demjimêra xwe di her rewşê de amûrek pirreng dike.

Di encamê de, taybetmendiya nû ya Ping My Watch di Navenda Kontrolê ya iOS 17 de dihêle hûn bi hêsanî Apple Watch xwe bi karanîna iPhone-ya xwe bibînin. Bi lê zêdekirina bişkojka Ping My Watch li Navenda Kontrolê ya xwe, hûn dikarin Apple Watch-a xwe dengek bihîstî derxe da ku ji we re bibe alîkar ku hûn wê bibînin. Tenê pê ewle bine ku iPhone û Apple Watch we di nav rêzê de ne an bi heman tora Wi-Fi ve girêdayî ne.+