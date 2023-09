Meriv çawa hilanînê li ser Amûrên MacOS Optimîze dike

Ger hûn xwedan MacBook Pro an MacBook Air bi depoya tixûbdar in, hûn dizanin ku ew cîh çiqas zû dikare tije bibe. Lêbelê, MacOS xwedan taybetmendiyek çêkirî ye bi navê Optimize Storage ku dikare bibe alîkar ku cîhê hêja li ser dîska we xilas bike. Ev taybetmendî bi "Di iCloud-ê de hilanînê" û "Çopa xweber vala bike" re dixebite, û ew bixweber fîlimên Apple TV û pêşandanên TV-yê yên ku we temaşe kirine jê dike, û hem jî dema ku cîhê hilanînê bibe pirsgirêk tenê pêvekên e-nameyê yên herî dawî digire. .

Ji bo çalakkirina taybetmendiya Optimize Storage li ser cîhaza MacOS-a xwe, van gavan bişopînin:

Piştrast bikin ku cîhaza we MacOS-ê dimeşîne û bi guhertoya herî dawî ve hatî nûve kirin. Mîhengên Pergalê ji Launchpad an menuê vekin. Li milê çepê, li ser "Giştî" bikirtînin û dûv re li "Storage" bikirtînin. Ji navnîşa vebijarkan, li ser "Optimize" bikirtînin û hilbijartina xwe piştrast bikin.

Piştî ku we Optimize Storage çalak kir, MacOS dê dest bi azadkirina cîhê bike bi rakirina daneya vîdyoyê ji Apple TV+ û hilgirtina tenê pêvekên e-nameyê yên herî dawî. Ger hûn pir caran Apple TV+-ê temaşe bikin an ji firotgeha dîjîtal a Apple fîliman kirê bikin û bikirin, dibe ku hûn di cîhê hilanîna berdest de zêdebûnek girîng bibînin.

Pêwîst e ku bala xwe bidinê ku ev taybetmendî bandorê li vîdyoyên ku we dakêşandine an afirandine nake, û her pêşandanên TV an fîlimên ku we kirî dikarin di her kêliyê de ji nû ve werin dakêşandin. Ger hûn pir caran kirêdar an kirêdarek medya vîdyoyê ne, karanîna taybetmendiya Optimize Storage dikare pêşî li dagirtina cîhaza MacOS-a we pir zû bigire.

Gotara Çavkanî: Cliff Joseph / ZDNET

