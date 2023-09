Koçkirina Daneyên xwe yên Fitbit ber bi Hesabek Google ve

By

Kurte: Ji sala 2025-an pê ve, dê mecbûr be ku bi Fitbit re hesabek Google-ê bikar bîne. Digel ku bikarhênerên heyî yên Fitbit ne hewce ne ku tavilê daneyên xwe biguhezînin, ew dikarin vê yekê hilbijêrin da ku ji feydeyan sûd werbigirin. Veguheztina daneyên Fitbit-a xwe ji bo hesabek Google-ê destûrê dide yek têketinê û taybetmendiyên nepenîtiyê yên Google-ê li daneyên weya Fitbit-ê bicîh tîne. Girîng e ku were zanîn ku ev koçberî mayînde ye û nayê paşve xistin.

Ji bo destpêkirina pêvajoya koçberiyê, pê ewle bine ku sepana weya Fitbit bi guhertoya herî dawî ve hatî nûve kirin. Serlêdanê vekin û li daxwaznameyek bi sernavê "Fitbit beşek ji Malbata Google ye" bigerin. Ger hûn vê tavilê bibînin, bikirtînin "Destpêkirin". Piştre, hesabê xweya Google-ê ji navnîşa vebijarkên berdest hilbijêrin. Heke we hesabek Google-ê ya minasib tune, hûn dikarin hesabek nû biafirînin.

Di gava paşîn de, sazkirina Fitbit-a xwe, tevî agahdariya profîla we û daneyên tenduristî û tenduristiya we, binirxînin û piştrast bikin. Hûn dikarin kîjan daneya ku hûn dixwazin koç bikin hilbijêrin. Piştî verastkirina agahdariya xwe, binihêrin ka Google çawa daneyên Fitbit bikar tîne û şertan qebûl dike. Her weha hûn ê vebijarkek hebe ku hûn daneyên tenduristiya xwe bi însiyatîfa lêkolînê ya Google û Fitbit re parve bikin.

Wekî din, heke bixwaze, hûn dikarin hilbijêrin ku daneyên xwe bi API-ya Tenduristî ya Google-ê re hevdeng bikin. Piştî ku we van gavan qedand, "Done" bikirtînin da ku pêvajoya koçberiyê biqedînin. Tevahiya pêvajoyê divê bi qasî pênc û deh deqeyan bigire.

Bînin bîra xwe ku her çend koçberî heya 2025-an ne mecbûrî ye, koçkirina zû dihêle hûn ji feydeyên karanîna hesabek Google-ê bi Fitbit-ê sûd werbigirin. Ger hûn plan dikin ku hûn di demek dirêj de karanîna cîhazên Fitbit an Pixel Watch berdewam bikin hêja ye ku bifikirin.

Nîşe: Daneyên tenduristî û tenduristiya Fitbit ji bo armanckirina reklama Google wekî beşek ji şertên rêziknameyê yên ji bo bidestxistina Fitbit ya Google nayê bikar anîn.

Çavkanî: The Verge