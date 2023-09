Meriv çawa FaceTime li ser Apple TV bi tvOS 17 bikar tîne

By

Nûvekirina herî dawî ya tvOS 17 ji bo Apple TV taybetmendiyek nû ya balkêş tîne: sepana FaceTime. Naha, bikarhênerên Apple TV dikarin rasterast ji TV-ya xwe bangên FaceTime bikin û bi karanîna taybetmendiya kameraya domdar a li ser iPhone-ya xwe ya ku iOS 17-ê dixebitîne bangên FaceTime bikin. Ev rê dide ezmûnek bangewaziya vîdyoyê ya ekrana mezin ku ji bo civînên pargîdanî rehet û bêkêmasî ye.

Ji bo ku FaceTime li ser Apple TV bi tvOS 17-ê bikar bînin, hûn hewce ne ku şertên jêrîn hebin:

- tvOS 17 li Apple TV-ya we hatî saz kirin

- iOS 17 li ser iPhone-ya we hatî saz kirin

- Hem Apple TV û hem jî iPhone bi heman Apple ID-ê ve hatine îmze kirin

- Herdu iPhone û Apple TV bi heman tora WiFi ve girêdayî ne

- iPhoneek bi Piştgiriya Kamera Berdewamiyê (iPhone XR an modelên paşê)

Ji ber ku Apple TV ne xwediyê kamerayek çêkirî ye, taybetmendiya Kamera Berdewamî ya ji macOS-ê ji tvOS 17-ê re hate veguheztin. Dema ku hûn sepana FaceTime li ser Apple TV-ya xwe vekin, hûn ê li ser iPhone-ya xwe agahdariyek bistînin da ku wê bi Apple TV ve girêbidin. . Piştî ku ve girêdayî ye, dê ji we were xwestin ku hûn iPhone-ya xwe di moda pezaxê de li nêzî TV-yê bi kameraya berevajî ya ku li ber we ye bi cîh bikin.

Ji bo ku bi tvOS 17 re li ser Apple TV-yê bangek FaceTime bikin, van gavan bişopînin:

1. Serlêdana FaceTime li ser Apple TV-ya xwe bidin destpêkirin.

2. Nasnameya Apple ya ku hûn dixwazin ji bo bangên FaceTime bikar bînin hilbijêrin.

3. Daxuyaniya li ser iPhone-ya xwe Tap bikin û girêdanê qebûl bikin.

4. iPhone-ya xwe di orientasyona pêşniyarkirî de li nêzî TV-yê bi cih bikin.

5. Têkiliya ku hûn dixwazin bang bikin hilbijêrin.

6. Dema ku têkilî banga we qebûl kir, di navbera sê awayên vîdyoyê de hilbijêrin: Navenda Stage, Portrait, û Reaksiyonên.

Bikaranîna FaceTime li Apple TV ji ber karanîna kamerayên paşîn ên iPhone-ê xwedan avantajên wekî rehetiya ezmûnek bangewaziya vîdyoyê ya ekrana mezin û kalîteya vîdyoyê çêtir e. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidinê ku FaceTime li ser Apple TV tenê li ser qutiyên Apple TV-ya amade 4K heye.

Ji bilî FaceTime, hûn dikarin iPhone-ya xwe jî wekî dûr ve bikar bînin da ku Apple TV-yê kontrol bikin. Ji ber vê yekê, gelo ew civînên malbatê an jî bangên karsaziyê girîng in, hûn naha dikarin ji ezmûnê li ser ekranek TV-ya mezin kêfê bikin.

Çavkanî:

- [Gotara Çavkanî] (çavkanî)

- [Piştgiriya Apple] (support.apple.com)