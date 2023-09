Tevlêbûna Kolektîfa Freestar li Starfield: Rêberek

Li gerdûna berfireh a Starfield, Kolektîfa Freestar li gorî Koloniyên Yekbûyî yên birêkûpêktir şêwazek jîyanek bêserûber û Wild West pêşkêşî dike. Lê ev nayê wê wateyê ku ew jêhatîbûn û biryardariya wan tune. Ger hûn amade ne ku ruhê serpêhatiyê hembêz bikin û bibin beşek ji Kolektîfa Freestar, li vir çawa hûn dikarin tevlê bibin.

Pêşîn, girîng e ku hûn bala xwe bidinê ku hûn ê nikaribin beşdarî hêzên ewlehiyê yên sereke yên Freestar Collective bibin. Ew pozîsyon ji bo kesên ku bi tehdîdên mîna wêrankirina barhilgirên FC re mijûl dibin têne veqetandin. Di şûna wê de, hûn dikarin bibin endamek Freestar Rangers, komek mirovên dijwar ên ku bi gelemperî ji bo çareserkirina pirsgirêkan li ser sînor têne peywirdar kirin. Freestar Rangers xwedan prestîjek taybetî ye, lê tê pêşniyar kirin ku hûn behsa tevlêbûna xwe bi Fleet Crimson, Koloniyên Yekbûyî, an Pîşesazîyên Ryujin nekin.

Ji bo ku hûn beşdarî Kolektîfa Freestar, bi taybetî Freestar Rangers bibin, hûn hewce ne ku hûn di Pergala Cheyenne de biçin Akila City, Akila. Ger hûn berê li vî bajarî bûna, dibe ku hûn bi rewşa berdewam a dizîna bankê re bizanibin. Heke ne, hûn ê hewce bikin ku ew pêşî çareser bikin. Li ber bankê bi Marshal Daniel Blake re bipeyivin. Ew ê ji we bipirse ku hûn bi dizan re danûstandinan bikin, û heke ew bi ser nekeve, hûn ê hewce bikin ku wan bi ketina paşîn ve ji holê rakin.

Gava ku we bi dizên bankê re bi serfirazî mijûl bû, dîsa bi Marshal Blake re bipeyive. Ew ê pêşniyara îmzekirina bi Freestar Rangers re pêşniyar bike. Biçe The Rock û Ranger Emma Wilcox bibînin. Ew ê agahdariya pêwîst ji we re peyda bike da ku hûn beşdarî komê bibin.

Ger hûn biryar bidin ku bidomînin, Ranger Wilcox dê ji we bipirse ku hûn yek ji çar peywirên li derveyî gerstêrkê hilbijêrin da ku xwe îsbat bikin. Her peywir bi xelatek krediyek cûda tê, ji ber vê yekê li gorî xwe hilbijêrin. Vebijarkek jêbirina piratek Fleet Crimson e, ku dikare bêyî derketina ji keştiya we were kirin. Piştî qedandina peywirê, vegerin Emma û wê ji serkeftina xwe agahdar bikin. Dûv re ew ê we bibe nivîsgeha Blake, li wir ew ê we bike Freestar Rangerek fermî.

Heke hûn wekî Freestar Ranger bi serpêhatiyên din re eleqedar dibin, Emma dê ji we re peywirên din hebin ku hûn zincîra lêgerînê bidomînin.

Di encamê de, tevlêbûna Kolektîfa Freestar li Starfield, biryardarî, jêhatîbûn û dilxwaziyek ji bo hembêzkirina sînorê bêserûber hewce dike. Bi şopandina van gavan, hûn dikarin bibin endamek bi nirx ê Freestar Rangers û dest bi serpêhatiyên dilşewat ên li berfirehiya gerdûna Starfield bikin.

