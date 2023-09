Meriv çawa Parçeyên Keştiyê li Starfield Bistîne

Parçeyên keştiyê di lîstika Starfield de tiştên bingehîn in ji ber ku ew beşek girîng a keştiya we tamîr dikin û dihêlin hûn lêgerînên xwe bidomînin. Lêbelê, ji ber girseya wan 10.00 her yek, hûn dikarin di dema serpêhatiyê de tenê hejmarek tixûbdar ji van beşan hilgirin. Ji ber vê yekê, girîng e ku hûn zanibin ka meriv çawa bêtir ji wan bistîne.

Gelek awayên bidestxistina parçeyên keştiyê li Starfield hene. Pêşîn, hûn dikarin wan ji firoşkar û dikanên cihêreng bikirin. Van beşan bi gelemperî ji ber girîngiya wan li jor an nêzê navnîşa wan tiştan xuya dibin. Hin cihên naskirî yên ku hûn dikarin parçeyên keştiyê bikirin Jemison Mercantile li New Atlantis, Newill's Goods in Neon, û Firotgeha Giştî ya Shepherd li Akila hene. Wekî din, kioskên Desteya Bazirganiyê, keştiyên bazirganiyê, û dikan jî çavkaniyên pêbawer in ji bo kirîna parçeyên keştiyê. Firoşkarên din ên potansiyel dikarin parçeyên keştiyê hilgirin, ji ber vê yekê heke hûn hewcedar in hêja ye ku bi wan re were kontrol kirin.

Ji bilî kirîna parçeyên keştiyê, hûn dikarin di dema lêgerîn û talankirinê de jî wan bibînin. Dê çavê xwe li konteynerên hilanînê yên talankirî bigirin, ji ber ku dibe ku ew parçeyên keştiyê hebin. Carinan, dema ku hûn li van konteyneran digerin, dibe ku hûn bi şens li perçeyên keştiyê bikevin. Wekî din, keştiyên hilweşandî dikarin parçeyên keştiyê jî bidin. Her çend ew ê her gav wan neavêjin jî, dîsa jî hêja ye ku her keştiyek daxistî were kontrol kirin. Bi taybetî keştiyên Crimson Fleet, îhtîmalek mezin heye ku perçeyên keştiyê bavêjin.

Ger hûn rastî keştiyek fraksiyonek heval ku di şerê kûçikan de mijûl dibe, we heye ku hûn wekî xelatek ji bo rizgarkirina wan daxwaza "hin beşên tamîrkirinê yên zêde" bikin. Ev rêgezek girîng e ku hûn parçeyên keştiyê belaş bistînin, ji ber ku pir keştî dê amade bin ku hinan ji we re peyda bikin.

Bînin bîra xwe, ji bilî van rêbazan, hûn dikarin bi axaftina bi Teknîsyenek Karûbarên Keştiyê re li benderek dockingê ya li bajarekî an li avahiya Karûbarên Keştiyê ji bo tamîrkirina keştiyê jî bidin.

Bi parçeyên keştiyê re xweş bimînin da ku hûn pê ewle bibin ku keştiya we di rewşek jorîn de bimîne dema ku hûn li deverên berfireh ên Starfieldê digerin. Serpêhatiya xweş!

