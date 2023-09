Meriv çawa Serpêhatiya xwe ya YouTube-ê Kontrol bike û Ji Algorîtmaya Addictive dûr bixe

Kurte: Malpera YouTube-ê dikare bibe demançeyek, ku ji bo ku hûn heya ku gengaz be hûn vîdyoyan temaşe bikin hatine çêkirin. Lêbelê, heke hûn bêtir kontrolê dixwazin ku hûn çawa wextê xwe li YouTube-ê derbas dikin, naha hûn dikarin ji algorîtmaya addictive dûr bixin. Bi qutkirina dîroka temaşekirina YouTube-ê, dê vîdyoyên pêşniyarkirî li ser rûpelê malê nebin. Ev gotar diyar dike ka meriv wê çawa saz dike.

Ji bo ku hûn ezmûna xweya YouTube-ê kontrol bikin, hûn dikarin dest pê bikin ku biçin rûpela My Google Activity, li wir hûn dikarin agahdariya ku Google derheqê we de digire kontrol bikin. Ji wir, li ser Dîroka YouTube-a xwe bikirtînin, û dê ji we were pirsîn ka hûn dixwazin dîroka xwe bidin sekinandin. Bi tikandina bişkoka Pause, hûn dikarin dîroka temaşekirina YouTube-ê xwe vekin.

Gava ku we dîroka xwe qut kir, hûn ê vîdyoyên pêşniyarkirî li ser rûpelê malê YouTube-ê nebînin. Di şûna wê de, hûn neçar in ku bi rengek çalak li vîdyoyên ku we eleqedar dikin bigerin. Hûn hîn jî dikarin fonksiyona lêgerînê bikar bînin da ku naverokek taybetî bibînin, lê çareseriyek çêtir ew e ku hûn aboneyên YouTube-ê bigerin.

Bi tikandina li ser "Aboneyan" li ser rûpela sereke ya YouTube-ê, hûn dikarin vîdyoyên herî dawî yên ku ji hêla kanalên ku hûn aboneyên wan ve hatine barkirin bibînin. Ev dihêle hûn li ser bingeha vebijarkên xweyên kesane xwedan ezmûnek bijartîtir bin. Xwarina aboneyan vîdyoyên ku li gorî naveroka ku hûn dixwazin temaşe bikin, li şûna ya ku algorîtma li gorî tevgera weya paşîn pêşbîn dike, nîşan dide.

Her çend dibe ku ew piçek hewildanek bêtir hewce bike, lê pişta xwedan aboneyan li ser ezmûna weya YouTube-ê bêtir ajans dide we. Li şûna ku hûn vîdyoyên ku we di paşerojê de li hember berxwedanek dijwar derbas kiriye, werin pêşandan, hûn ê bi naveroka ku bi celebê kesê ku hûn dixwazin bibin re têkildar bibin. Çi vîdeoyên baxçevaniyê be, çi berjewendiyek din be, pêveka abonetiyê dikare ji we re ezmûnek YouTube-ê xweştir û mebest peyda bike.

Kontrolkirina dîroka xweya temaşekirina YouTube-ê û xwe dispêre aboneyan rêyek hêsan e ku meriv ji algorîtmaya tiryakê dûr bixe û wextê xwe li ser YouTube bi armanctir derbas bike. Wê biceribînin û li ser çalakiyên xwe yên serhêl ajansê ji nû ve bistînin.

Çavkanî: Gotara orjînal ji hêla Justin Pot ve li ser How-To Geek.