Fînalên Rêzeya Cîhanê ya Warzone: Meriv çawa Kodek Beta ya Şerê Modern 3-a Belaş Bistîne

Activision ragihand ku ew ê kodên beta Modern Warfare 3 belaş bidin temaşevanên bextewar. Li vir her tiştê ku hûn hewce ne ku hûn zanibin ka meriv çawa bibe yek ji wergirên bextewar heye.

Piştî pêvajoyek dûr û dirêj a pêşbirkan, 50 tîmên ji çar aliyên cîhanê cîhê xwe di Fînala Mezin a Rêzeya Cîhanê ya Warzone ya bi $600,000 de misoger kirin. Ev bûyer, ku di 16ê Îlonê de li Londonê Copper Box Arena pêk tê, soz dide ku bibe ezmûnek yekem a LAN-ê ji bo pêşbazên herî dilsoz ên Warzone.

Lêbelê, nerfên vê dawiyê yên ji bo Cronen Squall di Demsala 5-ê Reloaded de hin nezelaliyê di pêvajoya amadekirina fînalîstan de anîne. Endamên civatê ji bo çekên alternatîf nîqaş kirin ku li şûna tivinga şer bikin, û em ê neçar bimînin ku li bendê bin û bibînin ka pispor çi biryar didin ku di qonaxa sereke de bikar bînin.

Naha, werin em li ser nûçeyên balkêş biaxivin. Activision biryar da ku ji bo temaşevanan hîn bêtir teşwîqê zêde bike ku bi Pêşkêşiya Modern Warfare 3-a kodên betayê wekî xelatên temaşekirinê tevbigerin Fînalên Rêzeya Cîhanê ya Warzone. CharlieIntel ragihand ku dê di dema bûyerê de bi tevahî 50,000 kodên betayê werin girtin.

Ji bo ku hûn bibin xwediyê şansek ku hûn yek ji van kodan bidest bixin, divê hûn di 16ê Îlonê de li Fînala Rêzeya Cîhanê ya Warzone temaşe bikin. Bi temaşekirina herî kêm yek demjimêrek tûrnûvayê, hûn ê yek têketinê qezenc bikin. Hûn dikarin bi temaşekirina sê demjimêrên bûyerê herî zêde sê navnîşan qezenc bikin. Ji ber vê yekê, her ku hûn bêtir temaşe dikin, şansên we yên wergirtina kodek betayê bilindtir dibin.

Ji bo ku hûn bibin xwediyê kodek betayê, hûn ê hewce bikin ku hesabek Activision biafirînin û wê bi hesabê Battle.net, PSN, Xbox, an Steam-a xwe ve girêdin. Wekî din, divê hûn hesabê xwe YouTube an Twitch bi hesabê xweya Activision ve girêdin. Di paşiya paşîn de, pê ewle bine ku hûn li ser platforma xweya bijare dema ku hûn bi hesabek pêvekirî ve têkevin tûrnûvayê zindî temaşe bikin da ku xelatên xwe bistînin.

Ji ber vê yekê salnameyên xwe ji bo 16-ê Îlonê nîşan bikin û ji bo şansê we yê ku hûn kodek beta ya belaş a Modern Warfare 3 bi dest bixin, amade bin ku hûn Fînalên Rêzeya Cîhanê ya Warzone temaşe bikin. Niha bi afirandina hesabê Activision-ê û girêdana wê bi platformên lîstik û streaming xwe re dest bi amadekariyê bikin. Bextxweş bî!

