iOS 17: Meriv çawa bi NameDrop Posterên Têkiliya Xweser diafirîne û Têkilî parve dike

iOS 17, pergala xebitandina herî dawî ya ji bo iPhone-an, tê destnîşan kirin ku di demek nêzîk de, ligel rêzika nû ya hilberên Apple-ê were berdan. Ev nûvekirin çend taybetmendiyên balkêş destnîşan dike ku dihêle bikarhêner iPhone-ên xwe wekî berê xweş bikin. Taybetmendiyek berbiçav ev e ku meriv ji bo her têkiliyê "posterek" yekta biafirîne. Dema ku hûn bi wî kesî re têlefonê dikin an dema ku ew gazî we dikin ev wêneyê xwerû dê dîmendera we tije bike.

Ji bo afirandina posterek têkiliyê, bi tenê li ser "Pêwendiya Wêne & Poster" di profîla têkiliyê de bikirtînin. Ji wir, hûn dikarin paşnavek ji bo posterê hilbijêrin. Vebijarkan bi karanîna wêneyek, paşnavek rengîn, Memoji, an monogramek vedihewîne. Hûn dikarin xuyangê navê têkiliyê, tevî tîp û reng, xweş bikin. Wêneya paşîn jî bi qutkirina wê, bi sepandina fîlteran, an jêkirina paşîn dikare were sererast kirin.

iOS 17 di heman demê de taybetmendiyek nû ya bi navê NameDrop destnîşan dike, ku dihêle bikarhêner zû agahdariya pêwendiya xwe parve bikin bêyî ku bi destan nav û hejmarên têlefonê binivîsin. Ji bo ku NameDrop bikar bînin, pêdivî ye ku bikarhêner iPhone-ên xwe nêzî hev bikin, mîna ku çawa Apple Pay tê bikar anîn. Dê pêlekek bi agahdariya pêwendiya hatî wergirtin xuya bibe, vebijarka guherandina hûrguliyên pêwendiya wergirtî pêşkêşî dike.

Nûvekirina posterê pêwendiyek li ser iOS 17 bi qasî şopandina gavên destpêkê yên çêkirina wê hêsan e. Tenê sepana Telefonê vekin, pêwendiya ku hûn dixwazin biguherînin bibînin, û li ser "Poster & Wêne Têkilî" bikirtînin da ku nûvekirinên xwestinê bikin. Wekî din, bikarhêner dikarin ji xwe re posterek têkiliyê û wêneyek biafirînin û bigihîjin qerta pêwendiya xwe ya di sepana Telefonê de û li ser "Kerta Min" bitikînin.

Ji kerema xwe not bikin ku posterên pêwendiyê dikarin bi kesên din re werin parve kirin, lê bikarhêner xwedî vebijarka neçalakkirina parvekirina otomatîkî ne. Mixabin, NameDrop niha tenê ji bo parvekirina têkiliyên di navbera cîhazên Apple-ê yên lihevhatî de heye û ji bo bikarhênerên Android-ê ne berdest e.

Çavkanî:

- Maria Diaz, ZDNet