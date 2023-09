Meriv çawa di Starfield de Ji Zêdebûna Zehmetkêşan Dûr Bibe

Starfield, RPG-ya herî dawî ya Bethesda, lîstikek girseyî ye ku bi lêgerîn, hêman û biyaniyan dagirtî ye. Lêbelê, hêsan e ku hûn xwe zêde bargiran bibînin û nikaribin bi lez rêwîtiyê bikin an sprint bikin. Lê netirsin! Rêbaz hene ku ji vê rewşa dilşikestî dûr bikevin.

Pêşîn, dev ji destgirtina her tiştê ku hûn pê re têne girtin rawestînin. Digel ku berhevkirina her tiştê piçûk ceribandî ye, ew ne hewce ye. Firotina tiştên kêm-nirx dê zêde sûdê negire, ji ber vê yekê bala xwe bidin ser temamkirina lêgerînan û li şûna wan tiştên bi nirx bifroşin. Xwarinê li dû xwe bihêlin û xwe ji tengasiyê xilas bikin.

Dûv re, kapasîteya hilgirtina xwe bilind bikin. Li Starfield, wekî di lîstikên din ên Bethesda de, hin statîstîkan bingehîn in. Zêdekirina jêhatîbûna kapasîteya hilgirtina we dê bihêle ku hûn bêtir hilgirin bêyî ku hûn zêde bargiran bibin. Ji zû de dest bi qirkirinê bikin da ku astên bilindtir vekin û di demek dirêj de wextê xwe biparêzin.

Adet bikin ku hûn bi rêkûpêk tiştên giran di envantera xwe de kontrol bikin. Rêzkirina envantera xwe li gorî giraniyê dê ji we re bibe alîkar ku hûn van tiştan nas bikin û îdare bikin. Bi taybetî bala xwe bidin parçeyên keştiyê, yên ku giran in lê bi gelemperî têne paşguh kirin ji ber ku ew wekî tiştên alîkariyê têne kategorîze kirin. Parçeyên keştiyê li ser keştiya xwe hilînin ne ku wan li dora xwe hilgirin.

Çend çekan hilbijêrin ku bikar bînin û yên mayî bifroşin an hilînin. Ev ê bihêle ku hûn jêhatîyên xwe balê bikşînin, kêmtir cebilxane hilgirin, û ji giraniya gelek çekan dûr bisekinin. Di heman demê de, ji kenda barkirina keştiya xwe sûd werbigirin da ku çavkaniyan, tiştên hêja û tiştên ku di nav envantera we de cîh digirin hilînin.

Dê çavê xwe bidin cilên cîhê yên ku kapasîteya hilanînê ya zêde peyda dikin. Van cil û bergan dikarin kapasîteya hilgirtina we bi girîngî zêde bikin û serpêhatiyên we rêvebirintir bikin. Wekî din, ger hevalbendek we hebe, cîhê depoya wan bikar bînin da ku giraniyê li derdorê belav bikin û barê we sivik bikin.

Ger her tişt bi ser nekeve, kîmyawî an alkolê bikar bînin da ku kapasîteya hilgirtina xwe bi demkî zêde bikin. Lêbelê, wan bi kêmanî bikar bînin û ji her bandorên neyînî yên ku ew dikarin li ser karakterê we hebin hişyar bin.

Bi şopandina van serişte û hîleyan, hûn dikarin xwe ji serpêhatiya li Starfield dûr bixin û ji ezmûnek lîstikê ya bêkêmasî kêfê bikin.

