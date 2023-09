Meriv çawa di Starfield de Ji Zêdebûna Zehmetkêşan Dûr Bibe

Starfield, RPG-ya herî dawî ya Bethesda, lîstikek girseyî ye ku bi lêgerînan, hevdîtinên biyaniyan, û gelek tiştên ku têne berhev kirin dagirtî ye. Hêsan e ku meriv xwe jê bikişîne û xwe bi pir gemarê ve girêbide, ku di lîstikê de bi serbestî li dora xwe tevbigere dijwar dibe. Lêbelê, bi çend serişte û hîleyan, hûn dikarin ji vê rewşa xemgîn dûr bixin.

Pêşîn, balê bikişînin ser bilindkirina kapasîteya hilgirtina xwe. Statîstîkan zêde bikin ku dihêle hûn bêyî bargiraniyê bêtir giraniyê hilgirin. Ev ê di seranserê rêwîtiya we de bi kêr were û di demek dirêj de wextê we xilas bike. Wekî din, bi rêkûpêk envantera xwe ji bo tiştên giran ên ku cîhê nehewce digirin kontrol bikin. Envantera xwe li gorî giraniyê rêz bikin û tiştên ku we giran dikin ji holê rakin.

Yek ji sûcdarên gelemperî yên zêde bargiraniyê parçeyên keştiyê ne. Her çend ev tişt ji bo tamîrkirina keştiya we di dema şer de bikêr in jî, giraniya wan her yekê 10 kg e. Pê bawer bin ku hûn envantera xwe du caran kontrol bikin û van tiştên mezin li ser keştiya xwe hilînin ne ku wan li dora xwe hilgirin.

Dema ku dor tê çekan, çend bijare hilbijêrin û yên mayî bifroşin an hilînin. Ev ê ji we re bibe alîkar ku hûn jêhatîbûnên xwe pispor bikin, kêm cebilxane hilgirin, û ji rêvebirina gelek çekan bi yekcarî dûr bixin. Tiştên zêde di barkêşiya keştiya xwe de hilînin da ku cîhê di envantera xwe de azad bikin. Bişkojka germê ya ku ji hêla Bethesda ve hatî peyda kirin bikar bînin da ku zû çavkanî û tiştên hêja ji keştiya xwe re bişînin.

Dê çavê xwe bidin cilên cîhê yên ku hilanîna zêde peyda dikin. Vana dikarin kapasîteya hilgirtina we bi girîngî zêde bikin û bibin alîkar ku barê tiştên zêde sivik bikin. Ger di lîstikê de hevalbendek we heye, cîhê depoya wan bikar bînin da ku barê we sivik bikin.

Di dawiyê de, heke hûn xwe hîn zêde bargiran dibînin, bifikirin ku kîmyewî an vexwarinê bikar bînin da ku kapasîteya hilgirtina xwe bi demkî zêde bikin. Van tiştan çareseriyek demkî peyda dikin û divê bi kêmasî werin bikar anîn.

Bi şopandina van serişteyan, hûn dikarin bi bandor li ser stêra xwe li Starfield îdare bikin û ji zêde bargiraniyê dûr bikevin. Ji rêwîtiya xwe ya di nav RPG-ya cîhana vekirî ya Bethesda-yê de kêfxweş bibin!

