Bernameya Niştecîhiya Moda Nû ya Dîjîtal di Ekosîstema Web3 de Hunermendan hêzdar dike

Bernameya Niştecîbûna Moda Dîjîtal a destpêkê, ku ji hêla Draup, Vertical, û Protokola Lens ve hatî afirandin, 26 serîlêdanên xwe yên yekem ên serketî ragihand. Bername armanc dike ku sêwiranerên dîjîtal ên heyî û yên nûhatî bi hev re bi peydakirina perwerdehiya belaş li ser qursek şeş-hefte hêzdar bike. Atolye mijarên cihêreng vedihewîne, di nav de pêşkeftina moda dîjîtal, afirandina tekstîlê ya dîjîtal, rastiya zêdekirî (AR), û lîstik. Di dawiya bernameyê de, niştecîh dê li ser projeyek dawîn bixebitin ku di meha Cotmehê de were pêşandan.

Vertical, kurator û şêwirmendek hunerî-based blokê, berê atolyeyên têkildarî Web3 û hunerê li dar xistiye lê naha ji bo yekem car balê dikişîne ser moda dîjîtal. Damezrîner û CEO Micol Ap diyar dike ku gelek hunermend û afirînerên ku dikevin fezayê têdikoşin ku teknolojiyê bi rê ve bibin û wê bixin nav pratîka xwe. Ji ber vê yekê, wan biryar da ku bernameyek bi taybetî li gorî moda dîjîtal biafirînin.

Pargîdaniyên ku li van hunermendan veberhênan dikin fêm dikin ku serkeftina wan ji bo pêşeroja pîşesaziyê pir girîng e. Mînakî, Epic Games, xwedan Fortnite, fonek heye ku afirînerên jêhatî xelat bike. Syky û Adidas di heman demê de amadekariyên xwe hene da ku ji firotina moda dîjîtal a ku ji hêla hunermendên wan ve hatî afirandin dahatê çêbikin. Van veberhênan ne tenê kirîn û lixwekirina moda dîjîtal hêsantir dike, lê di pejirandina wê ya berfireh de jî beşdar dibe.

Bername ne tenê perwerdehiyê peyda dike lê di nav beşdaran de hestek civakê jî çêdike. Ap girîngiya piştgiriyê dide gava ku cîhan ji tiştê ku ew dikin rexne dike. Armanc di ekosîstema Web3 de îlham û bilindkirina hunermendan e, ku têgehên mîna metaverse û Web3 di hestiyariya giştî de kêmbûnek dîtine. Bi perwerdekirin û bihêzkirina hunermendan, van pargîdanî bi rengek çalak dixebitin ku moda dîjîtal bigihînin serweriya bingehîn.

