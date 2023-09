Baldur's Gate 3 Destûrê dide Xaç-Saves Di Navbera PC û PS5 de

By

Baldur's Gate 3, lîstika rola-lîstina populer, naha dikare hem li ser PC û hem jî PS5-ê were kêf kirin. Ya hê çêtir ev e ku lîstik piştgirî dide xaç-hilanînê, ku dihêle lîstikvan di navbera her du platforman de pêşkeftina xwe bi rengek bêkêmasî bidomînin. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidin ku ev taybetmendî pêdivî ye ku bi destan were çalak kirin. Li vir gavên ku ji bo BG3-ê li ser PS5 û PC-ê veqetandinên xaçê çalak bikin hene.

Ji bo destpêkê, BG3 li ser PC-ya xwe bidin destpêkirin û hesabê xwe yê Larian biafirînin an têkevin. Dema ku lîstik dest pê dike, vebijarkên ji pêşeka sereke vekin. Li vebijarkên "Gameplay" bigerin û taybetmendiya Cross-Save veguherînin "On". Li bendê bin ku peyama "Sinkronîzekirin" ji nivîsara menuya li milê çepê winda bibe.

Ji bo ku li ser PS5-ê xilaskirina xaçê çalak bikin, heman gavên ku li jor hatine destnîşan kirin bişopînin. Lêbelê, girîng e ku hûn bala xwe bidinê ku hûn hewce ne ku kopiyek PS5 ya Baldur's Gate 3 bikirin. Piştî girtina lîstikê, wê li ser PS5-ê ji nû ve vekin, û divê hûn vebijarkek "Berdewam" bi hûrguliyên pelê hilanînê li jêr bibînin. rastê ekrana sernavê.

Heke hûn dixwazin li ser PC-ya xwe hilanînê PS5 bikar bînin, heman rêwerzan bişopînin, lê pê ewle bin ku pêşî ji bo PS5-a xwe Cross-Saves vekin. Bi şopandina van gavan, tomarên lîstika we dê bixweber di navbera her du platforman de bêne nûve kirin, ku pêşveçûna xaçê çalak bike.

Hêjayî gotinê ye ku karanîna Cross-Saves ji bo BG3 ne hewceyê abonetiyek PS+ ye. Fonksîyona xaça hilanînê bi tevahî di nav serverên Larian de tê rêvebirin. Lêbelê, girîng e ku were zelal kirin ku xaçê-lîstina di navbera PC û PS5 de taybetmendiyek plansazkirî ye lê heya Îlona 2023-an naha peyda nabe.

Ji bo bêtir agahdarî û rêbernameya bêtir, hûn dikarin serî li malpera fermî ya Baldur's Gate 3 bidin an rasterast bi Larian Studios re têkilî daynin.

