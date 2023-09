Bazirganiya Apple iPhone-ê çawa dixebite

Ma hûn bala xwe didin nûvekirina yek ji iPhone-ên herî paşîn an modelek weya kevn heye ku tozê di nav dergehekê de berhev dike? Ger wusa be, dibe ku hûn meraq bikin ka bazirganiya Apple iPhone çawa dixebite û hûn çawa dikarin ji bo têlefona xweya heyî hin drav an krediyê bistînin.

Bazirganiya Apple iPhone rêyek hêsan e ku hûn têlefona xwe nûve bikin û lêçûna cîhaza nû kêm bikin. Pêvajo bi gelemperî gavên jêrîn pêk tîne:

1. Nirxandina Nirxê: Apple amûrek serhêl an nirxandinek di firotgehê de peyda dike da ku nirxa bazirganiya têlefona we diyar bike. Faktorên wekî model, kapasîteya hilanînê, û rewşa cîhazê têne hesibandin.

2. Hilbijartina Vebijarka Bazirganiyê: Piştî ku we nirxa bazirganiyê diyar kir, hûn dikarin biryar bidin ka hûn ji bo kirîna iPhone-ek nû kredî bistînin an Qertek Diyariya Apple Store-ê ya ku hûn dikarin ji bo kirînên pêşerojê bikar bînin bistînin.

3. Amadekirina Têlefona Xwe: Berî ku hûn bi iPhone-ya xwe bazirganiyê bikin, girîng e ku hûn daneyên xwe paşve bikin û hemî agahdariya kesane ji cîhazê paqij bikin. Apple rêwerzên hûrgulî li ser meriv çawa vê yekê dike da ku nepeniya we were parastin.

4. Temamkirina Bazirganiyê: Ger hûn hilbijêrin ku bi têlefona xwe re serhêl bazirganiyê bikin, Apple dê ji we re etîketek barkirina pêşdibistanê bişîne da ku amûrê xwe ji wan re bişîne. Heke hûn bazirganiyek di firotgehê de tercîh dikin, hûn dikarin biçin Apple Store û danûstendinê bi kesane temam bikin.

5. Wergirtina Krediyê an Qerta Diyariyê: Dema ku Apple bazirganiya we werdigire, ew ê rewşa wê rast bikin û li gorî wê qerta krediyê an diyariyê bişopînin. Dê mîqdar ji bo kirîna iPhone-ya weya nû were sepandin an ji bo karanîna pêşerojê were hilanîn.

Digel berdana potansiyela iPhone 15 (an navek din ji bo iPhone-ya herî dawî), naha demek xweş e ku meriv bi têlefona xweya heyî bazirganiyê bifikire. Bernameya bazirganiyê ya Apple ji bo bikarhênerên iPhone-ê vebijarkek hêsan û bikêrhatî pêşkêşî dike.

Çavkanî:

- Apple.com - Bernameya Bazirganiya iPhone-ê

- Apple.com - Meriv çawa iPhone, iPad, an iPod touch xwe berî ku hûn bifroşin jêbirin