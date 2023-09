"Jean-Claude Van Damme wekî Johnny Cage di Mortal Kombat 1 de dest pê dike"

By

Mortal Kombat 1 tê destnîşan kirin ku kastek balkêş a navdar, di nav de JK Simmons, John Cena, û Megan Fox. Lêbelê, yek ji lêzêdekirinên herî berbiçav ên lîstikê stêrka çalakiyê ya 80-an Jean-Claude Van Damme ye, ku wekî Johnny Cage xuyang dike. Hev-afirînerê rêzê Ed Boon di lîstikê de dişibihe Van Damme serhêl parve kir, awira karakterê xwe eşkere kir.

Di tevgerek kirrûbirra balkêş de, Boon herî dawî li pêşandana YouTube "Hot Ones" ku ji hêla First We Feast ve hatî mêvandar kirin xuya bû. Di dema xuyangiya xwe ya 14-deqîqê de, Boon dema ku bi baskên mirîşkê ve cûrbecûr sosên germ dişibîne Mortal Kombat 1 û dîroka rêzê nîqaş kir. Vîdyoyê di heman demê de hin dîmenên lîstikê jî destnîşan kir, di nav de kurteçîrokek karakterê Van Damme di nîşana 5:52 de. Di klîbê de, Van Damme hewayê pompe dike, çûk dihejîne, û dişibihe xweya piçûktir.

Boon di heman demê de çîrokek balkêş parve kir ka çawa tevlêbûna Van Damme di Mortal Kombat 1 de rêzefîlmê tije dike. Wî eşkere kir ku lîstik ji hewildanên têkçûyî yên NetherRealm Studios ji bo afirandina lîstikek ku navenda wê li dora Jean-Claude Van Damme ye, dora 30 sal berê ye. Tevî berxwedana destpêkê ya Van Damme, tîmê di dawiyê de karî beşdarbûna xwe ewle bike, ji bo tîmê pêşkeftinê demek balkêş ava kir.

Van Damme wekî Johnny Cage dê bibe beşek ji Kombat Pack DLC-ya roja destpêkirina Mortal Kombat 1, ku di 19-ê Îlonê de ji bo PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, û PC-ê derkeve.

Çavkanî:

- Pêşî Em Cejna Germiyan li ser YouTube