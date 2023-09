Android Bi Nasnameya Nûvekirî Makeovera Brandê Vedixe

By

Google di nav çar salan de yekem marqeya xwe guhertiye Android-ê dema ku ew xwe amade dike ku Android 14-ê bide destpêkirin. Nasnameya nûvekirî marqeya Android-ê bi ya Google-ê re nêzîktir dike, û tekezî li ser girêdana wan dike. Guhertina herî berbiçav guheztina ji "android"-ya piçûktir berbi "Android" ve ye, ku giraniya peyvê zêde dike û statûya wê wekî hilberek Google-ê destnîşan dike.

Maskota bugdroid-a îkonîk, ku bi salan sembola Android-ê ye, nayê guhertin lê ji bo vê nûvekirina marqeyê veguherî hunerek 3D. Tevî kêmbûna axaftinê, bugdroid li gerdûnî tête nas kirin û ruhê Android-ê vedihewîne.

Nîşana nûvekirî ya Android-ê dê di dawiya vê salê de li ser cîhaz û platforman were bicîh kirin, hevdem digel berdanên Android 14 û Series Pixel 8. Ev nasnameya ji nû ve hatî xêzkirin pêwendiya bihêz a di navbera Android û Google de xurt dike, girîngiya serîlêdan û karûbarên Google di nav ekosîstema Android de destnîşan dike.

Ji bilî çêkirina brandê, Google bi navgîniya xweya Quarterly Feature Drop ji bo Android-ê taybetmendiyên nû destnîşan dike. Van pêşkeftinan widgeta Alîkariya Bi Nêrîn û şiyana zêdekirina koda QR û barkodê li Wallet-ê vedihewîne, ji bo bikarhênerên Android-ê rehetî û fonksiyonê bêtir zêde dike.

Bi vê nûvekirina marqeyê û nûvekirinên domdar, Android û Google ji bo pêşerojê amade ne, piştrast dikin ku her du marqan pêşve diçin û hewcedariyên bikarhêneran li çaraliyê cîhanê bicîh tînin.

Definitions:

– Android: Android pergala xebitandinê ya mobîl e ku ji hêla Google ve hatî pêşve xistin.

- Çêkirina marqeyê: Çêkirin an nûvekirina nasnameya dîtbarî û hêmanên marqeya marqeyê ku bi armanc û pozîsyona wê ya heyî re li hev bikin.

- Bugdroid: Bugdroid maskota Androidê ye, robotek kesk e ku pergala xebitandina Android û civaka wê temsîl dike.

- Koda QR: Koda QR celebek barkodê ye ku agahdariya kodkirî dihewîne û dikare bi karanîna smartphone an jî xwendevanek koda QR were skankirin.

- Rêzeya Pixel 8: Rêzeya Pixel 8 behsa têlefonên dahatû yên ku ji hêla Google ve di bin marqeya Pixel de têne berdan.

Çavkanî: Agahiyên di vê gotarê de li ser bingeha gotara çavkanî û zanîna giştî ye.