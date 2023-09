Google Taybetmendiya Proofread li Gboard destnîşan dike: Amûrek Nivîsandinê ya Hêzdar a AI-ê

By

Vebijarka klavyeya populer a Google-ê ji bo Android-ê, Gboard, tê destnîşan kirin ku rêzek taybetmendiyên nû yên AI-ê yên hilberîner werdigire. Di konferansa pêşdebiran a dawî ya I/O 2023 de, Google planên xwe yên zêdekirina Gboard bi amûrên cûrbecûr AI-ê eşkere kir. Di nav van lêzêdekirinên nû de vebijarka "Proofread" heye, ku niha tenê ji bo ceribandinên betayê heye.

Bi nûvekirina guhertoya 13.4-a dahatû re, taybetmendiya Proofread dê li ser guhertoya beta ya Gboard ji bo Android-ê dest pê bike. Ev amûra ku bi AI-ê ve girêdayî ye dê bi rehetî di darika amûrê ya klavyeyê de cîh bigire û armanc dike ku ji bikarhêneran re bibe alîkar ku nivîsa xwe ji bo xeletiyên rastnivîsîn û rêzimanê kontrol bikin.

Li gorî raporan, taybetmendiya Proofread yekem car li ser Pixel Fold hate dîtin, bi nîşana Google-ê ya ji bo AI-ya hilberîner re pêşandanek "Fix it" nîşan dide. Li ser bijartina vê vebijarkê, ravekirinek pop-up tê peyda kirin, bikarhêner agahdar dike ku dema ku taybetmendî were çalak kirin dê nivîsa wan ji Google re were şandin ji bo pêvajoyê.

Bikarhêner dikarin bi tenê vebijarka "Proofread" di nav darika amûrê ya Gboard-ê de bixin, bihêle ku AI nivîsê analîz bike û pêşniyaran peyda bike da ku xeletiyên rastnivîsîn an rêzimanî yên hatine tespît kirin rast bike, û her weha xalbendiyê zêde bike. Serrastkirinên pêşniyarkirî bi bişkojka "Wê rast bikin" re, ku bikarhêner dikarin bişkînin da ku bixweber xeletiyan rast bikin.

Vê taybetmendiya nû xwedan potansiyel e ku li şûna fonksiyona rastkirina otomatîkî ya heyî bigire, ji bo çêtirkirina nivîsê pêşnîyarên rasttir û-taybetî pêşkêşî dike. Wekî din, hate gotin ku Google bi aktîvî li ser pêşxistina taybetmendiyên din ên bingehîn ên AI-ê ji bo Gboard-ê dixebite, wek afirînerê çîpek bi AI-ê û taybetmendiyek "ton" ku dihêle bikarhêneran bi tonên cûda, ji fermî heya nefermî, peyaman ji nû ve binivîsin. .

Danasîna Google ya taybetmendiya Proofread li ser Gboard pabendbûna wê ya bi karanîna AI-yê ji bo zêdekirina ezmûna bikarhêner û peydakirina amûrên alîkar ji bo nivîsandina bikêrhatî û bê xeletî nîşan dide. Nûvekirinên pêşeroj amade ne ku di awayê ku em klavyeya xwe bikar tînin şoreş bikin, karên nivîsandinê xweştir û berhemdartir bikin.

