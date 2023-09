Google's Pixel 8 Pro: Sêwiran û Taybetmendiyên Leaked

By

Google Store bi neçarî sêwiran û taybetmendiyên smartphone Pixel 8 Pro û Pixel Watch 2 eşkere kir. Rûpelê promoyê, ku beriya bûyera destpêkirina 4ê Cotmehê hate şandin, li ser sêwiranên her du cîhazan agahdarî peyda kir.

Ji rûpela promosyonê, diyar e ku pêşiya Pixel 8 Pro ne xwediyê aliyên xêzkirî ye. Vê bijartina sêwiranê ji meyla populer a dîmenên kelandî yên ku di gelek smartfonên ala de têne dîtin dûr dikeve. Nebûna aliyên kelandî dibe ku dîmenek kevneşopî û kevneşopî ji cîhazê re peyda bike.

Li pêşiya Pixel 8 Pro, du taybetmendiyên dorhêl ên berbiçav têne dîtin. Vana flashek LED û senzorek germahiyê ne. Van pêvekan pêşniyar dikin ku cîhaz dê kapasîteyên kameraya pêşkeftî û dibe ku taybetmendiyên çavdêriya germahiyê pêşkêşî bike. Lêbelê, hûrguliyên bêtir di derbarê taybetmendiyên kamerayê û armanca sensora germahiyê de hêj nehatine eşkere kirin.

Pixel 8 Pro ji ber taybetmendiyên xwe yên sozdar û pêşkeftinên ku tê payîn ku li gorî pêşiyê xwe bîne pir tê pêşbînî kirin. Tê gotin ku amûrek pêvajoyek hêzdar, dîmenderek bi rezîliya bilind, û sazûmanek kamerayê ya pêşkeftî heye.

Di derbarê Pixel Watch 2 de, di rûpela promosyonê de pir agahdarî nehatin eşkere kirin. Lêbelê, tê pêşbînîkirin ku demjimêra biaqil dê bi sêwiranek nûvekirî û taybetmendiyên pêşkeftî were, ku armanc dike ku bi demjimêrên din ên smart ên populer ên li sûkê re pêşbaziyê bike.

Bi van hûrguliyên derketine, heyecana ji bo Pixel 8 Pro û Pixel Watch 2 ya Google-ê di nav dilxwazên teknolojiyê de çêdibe. Danasîna fermî di 4ê Cotmehê de bi dilxwazî ​​tê pêşbînî kirin ku bêtir agahdarî li ser van cîhazên pir bendewar peyda bike.

Definitions:

– Pîraka LED: Pîraka LED (dîoda ronahiyê) taybetmendiyek fîşekê ye li ser smartphone an kamerayek ku tîrêjek ronahiyê diweşîne da ku ronî û zelaliya wêneyên ku di şert û mercên kêm-ronahî de hatine kişandin zêde bike.

- Sensora germahiyê: Sensorek germahiyê pêkhateyek e ku germahiya derdorê dipîve û daneyên girêdayî germahiyê ji cîhaza ku tê de ye peyda dike.

- Rûpelê promosyonê: Rûpelek danasînê malperek e ku ji bo reklamkirin an agahdariya derheqê hilberek an karûbarek de hatî çêkirin.

Çavkanî:

- Rûpela danasînê ya Google Store ji bo Pixel 8 û Pixel Watch 2.