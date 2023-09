Google Berî Destpêkê Series Pixel 8 û Pixel Watch 2 eşkere dike

By

Google bi eşkerekirina Pixel 8, Pixel 8 Pro, û Pixel Watch 2 mehek zûtir ji ya ku dihat hêvî kirin, her kes şaş kir. Vîdyoyek hate weşandin ku dîmenek 360-pileyî ya her du têlefonan nîşan dide, û ew ê ji bo pêşdibistanê rasterast piştî bûyera destpêkirina Made by Google di 4-ê Cotmehê de peyda bibin.

Digel ku di derheqê xuyangiya laşî ya cîhazan de pir spekulasyon tune bû, vîdyoyê guhertoya Porcelain ya berê ya Pixel 8 Pro, û her weha vebijarkek pembe ji bo çapa standard piştrast dike. Vîdyo di heman demê de cûdahiya mezinahiyê di navbera Pixel 8 û Pixel 8 Pro de jî ronî dike, digel gotegotan ji bo Pixel 8 dîmenderek piçûktir li gorî pêşiyê xwe pêşniyar dikin.

Ji bilî têlefonan, vîdyoyek duyemîn ji bo Pixel Watch 2, ku bi Pixel 8 Pro re hevaheng dike, stûnek porselen piştrast dike. Vê vekêşana cîhazan dihêle Google bêyî ku pir nepenî li derdora wan sêwiran û taybetmendiyên xwe nîşan bide.

Ne diyar e çima Google hilbijart ku zû têlefonan eşkere bike, lê ew fersendek dide wan ku ji bo bûyera destpêkirina xwe ya pêşerojê heyecan û bendewariyê biafirînin. Mîna her gav, xerîdar dikarin li bendê bin ku rêzikên Pixel li ser çi bikirin şîreta bêalî û serbixwe pêşkêşî bikin.

