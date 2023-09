Google Pixel 8 Series û Pixel Watch 2 dê li Hindistanê dest pê bikin: Her tiştê ku heya nuha em dizanin

By

Google biryar e ku rêzikên xwe yên pir pêşbînîkirî Pixel 8 û Pixel Watch 2 di bûyera dahatû ya 'Made by Google' de di 4ê Cotmehê de eşkere bike. Têlefonên sereke, tevî vanilla Pixel 8 û Pixel 8 Pro, dê li Hindistanê jî peyda bibin. Pêşdibistanên têlefonan dê ji roja piştî bûyera destpêkirinê li ser Flipkart dest pê bikin. Flipkart ji bo hemî destpêkirinên Pixel-ê hevkarê kirrûbirra serhêl bûye. Tê payîn ku rêza Pixel 8 li ser Android 14-ê bixebite û dê Tensor G3 SoC-ya hêzdar destnîşan bike.

Ev dê bibe duyemîn rêzika sereke ya Pixel ku ji sala 2018-an vir ve li Hindistanê dest pê dike, li dû Pixel 7 series sala borî. Rêzeya berê Pixel 4, Pixel 5, û Pixel 6 li Hindistanê nehatin berdan. Lêbelê, modelên rêza A-yê yên avgirtî, yên wekî Pixel 4a, Pixel 6a, û Pixel 7a, li welêt debuya xwe kirin.

Biha û tarîxa firotanê ya yekem ji bo Pixel 8 series li Hindistanê hîn jî nayê zanîn. Lêbelê, rapor pêşniyar dikin ku Pixel 8 dikare bi qasî Rs biha be. 78,400 ji bo guhertoya hilanînê 128 GB û Rs. 85,200 ji bo guhertoya hilanînê ya 256 GB. Ji hêla din ve, Pixel 8 Pro dibe ku bi qasî Rs lêçûn be. 1,10,900 ji bo modela hilanîna 128 GB û Rs. 1,17,500 ji bo modela hilanîna 256 GB.

Di warê taybetmendiyan de, tê payîn ku hem Pixel 8 û hem jî Pixel 8 Pro dîmenên rêjeya nûvekirinê ya 120Hz nîşan bidin û li ser Android 14-ê bixebitin. Pixel 8 Pro dikare bi senzorên kamerayê yên nû û senzorek germahiyê, ligel bataryayek 4,950 mAh bi 27W were. piştgiriya barkirina bilez a têl. Tê gotin ku Pixel 8 xwedan bateriyek 4,485 mAh bi barkirina têl 24W û piştgirîya şarjkirina bêtêl 12W heye.

Çalakiya destpêkirina 'Made by Google' dê 4ê Cotmehê saet 10:00 bi dema herêmî li New Yorkê were lidarxistin. Digel rêzikên Pixel 8, Google dê Pixel Watch 2 û Pixel Buds Pro jî destnîşan bike.

Çavkanî:

- X (berê Twitter)

- Orbital, podkasta Gadgets 360