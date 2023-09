Google Chrome Taybetmendiya Geroka Ewlehî bi Parastina Phishing-a Rast-Time Zêdetir dike

By

Google di van demên dawî de biryara xwe ya betalkirina taybetmendiya standard ya Geroka Ewle ya Google Chrome ragihand, bi plan dike ku hemî bikarhêneran veguhezîne taybetmendiya xweya Geroka Ewle ya Pêşkeftî. Armanca vê tevgerê ew e ku dema ku li tevneyê digere ji her bikarhênerî re parastina phishing-a-dema rast peyda bike.

Ji sala 2007-an vir ve, Google Chrome taybetmendiya ewlehiyê ya Geroka Ewle bikar tîne, ku bikarhêneran ji malperên xerab ên ku malware belav dikin an rûpelên phishing nîşan didin diparêze. Dema ku bikarhêner digihîjin malperek, Chrome bi navnîşek herêmî ya URL-yên zirardar ên naskirî re domainê binav dike. Ger lihevhatinek were dîtin, gerok malperê asteng dike û hişyariyek nîşan dide.

Lêbelê, pêbaweriya navnîşek mêvandar a herêmî sînoran çêdike. Ew nikare bikarhêneran ji malperên xerab ên ku nû hatine tespît kirin ku di dema nûvekirina paşîn de di navnîşê de nînin biparêzin. Di bersiva vê dijwariyê de, Google di sala 2020-an de taybetmendiya Geroka Ewle ya Pêşkeftî destnîşan kir. Ev guhertoya pêşkeftî bi kontrolkirina malperan li hember databasa ewr a Google di dema gihîştinê de parastina rast-dem pêşkêşî dike.

Pejirandina Geroka Ewle ya Pêşkeftî bi lêçûnek nepenîtiyê tê. Chrome dê naha URLan, tevî dakêşan, vegere serverên Google-ê da ku diyar bike ka ew xeternak in an na. Wekî din, nimûneyek piçûk a rûpelan dê ji Google re were şandin da ku xetereyên nû nas bike. Lêbelê, nepenîtiya bikarhêneran tê parastin, ji ber ku ev daneya veguheztin bi demkî bi hesabên wan ên Google-ê ve tenê ji bo mebesta tespîtkirina êrişên armanckirî ve girêdayî ye.

Google soz daye ku di hefteyên pêş de taybetmendiya Geroka Ewle ya Pêşkeftî ji hemî bikarhênerên Chrome re derxîne, îhtîmala vegerandina guhertoya mîras ji holê rake. Mebesta li pişt vê biryarê ew e ku valahiya dema di navbera tespîtkirin û pêşîgirtina li gefan de were girtin. Dema ku nûvekirinên guhertoya mîras her 30 û 60 hûrdeman çêdibin, lêkolîn destnîşan dike ku 60% ji domên phishing tenê 10 hûrdem hene. Google bi çêkirina vê veguheztinê hêvî dike ku ji sedî 25 çêtirbûna parastinê li dijî xetereyên malware û phishing.

Gava ku hin bikarhêner dikarin di derbarê karanîna daneyên gerokê de ji bo mebesta reklamê an mebestên din fikar in, Google destnîşan dike ku daneyên ku bi navgîniya Geroka Ewle ya Pêşkeftî ve têne berhev kirin bi taybetî ji bo parastina bikarhêner û sepanên Google têne bikar anîn. Lêbelê, pirs di derbarê entegrasyona van daneyan de di Sandboxa Nepenîtiyê ya Google de dimînin. BleepingComputer ji bo zelalkirinê xwe gihandiye Google û dê li gorî wê gotarê nûve bike.

