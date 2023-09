Aboneyên Google Fi Wireless Unlimited Plus Naha Dikarin Google One Perk Birêve bibin

Google Fi ji bo aboneyên xwe yên plana Unlimited Plus çawa têne rêvebirin aboneyên Google One guhertinan çêdike. Karker dê naha rê bide aboneyan ku rasterast abonetiya xwe ya Google One ji rûpela hesabê Fi û sepanên mobîl birêve bibin. Ev ezmûna entegretir dê di 25ê Îlonê de dest pê bike.

Berê, her nûvekirinên aboneyên Google One ji karûbarê bêtêlê serbixwe dihatin biha kirin. Lêbelê, ji daxuyaniya fatûreya Fi ya paşîn a piştî 25-ê Îlonê dest pê dike, her nûvekirinek abonetiya Google One ji 100 GB-ya tê de wêdetir dê ji hesabê Fi re were hesibandin.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku dibe ku abonet agahdariyek xapînok bistînin ku dibêje abonetiya wan a Google One betal bûye. Lêbelê, ev tenê peyamek pergalê ya otomatîkî ye ku meriv dikare paşguh bike. Abonetiya Google One dê bixweber bi riya Fi-yê bêyî windakirina hilanînê an qutbûnê ji nû ve dest pê bike.

Aboneyên û endamên plansaziyê yên ku ji Google Fi derdikevin dê 7-rojek kerem hebe ku tê de ew dikarin ji nû ve bibin aboneya Google One bêyî windakirina karûbarê. Di heman demê de hêjayî gotinê ye ku di plansaziya Fi's Unlimited Plus de di 100 GB hilana Google One de ti guhertin tune.

Armanca van guhertinan ew e ku ji bo aboneyên Google Fi Wireless Unlimited Plus ezmûnek bêkêmasî û yekgirtî peyda bikin. Bi destûrdayîna wan a ku abonetiya xwe ya Google One rasterast ji rûpela hesabê Fi bi rêve bibin, ew pêvajoya fatûreyê hêsan dike û gihîştina bênavber a hilanîna ewr misoger dike.

– Google One: Karûbarê abonetiya hilanînê ya Google ku ji bo hilberên Google-ê hilanîna ewr zêde peyda dike.

- Google Fi: Operatorê tora virtual ya mobîl a Google (MVNO) ku plansaziyên têlefonên bêtêl pêşkêşî dike.