Google Pêşkêşkirina Nûvekirina Navendî ya Tebaxa 2023-an temam dike

Google herî dawî ragihand ku Nûvekirina Core ya Tebaxa 2023-an xilas bûye. Ev nûvekirin, ku di 22-ê Tebaxa 2023-an de dest pê kir, û di 7-ê îlona 2023-an de qediya, nûvekirina bingehîn a duyemîn e ku îsal pêk tê.

Nûvekirinên bingehîn ji bo karsazî û rêxistinan hewce ne ku ji wan haydar bin ji ber ku ew dikarin bandorek girîng li ser ka malperan di encamên lêgerînê de çawa dikin. Ger guhertina di rêzan de erênî an neyînî be, ew dikare pir bandor li seyrûsefera organîk, veguheztin û dahatê bike.

Fêmkirina kengê ev nûvekirin çêdibin dikare ji xwediyên malperê re bibe alîkar ku diyar bikin ka guheztinên ku li ser malpera wan hatine çêkirin an guheztinên algorîtmaya rêzgirtinê ya Google berpirsiyar in ji her guheztinên performansê.

Naha demek guncan e ku karsazî li analîtîkên xwe bigerin û pêşkeftinên potansiyel ên ku dikarin li ser rûpel û naveroka wan bêne çêkirin binirxînin.

Nûvekirina Core ya Tebaxa 2023-an tê texmîn kirin ku li gorî nûvekirinên bingehîn ên berê, li gorî danûstendina destpêkê ya di pîşesaziya SEO de nûvekirinek girîng e. Di rojên pêş de, dê raporek kûr di derbarê bandora vê nûvekirinê de were berdan.

Nûvekirinên bingehîn ên berê nûvekirina nirxandinên Nîsana 2023-an, ku ji 12-ê Avrêlê heya 25-ê Avrêlê dest pê kir, û her weha nûvekirina nirxandinên hilberê ya Sibata 2023-an ku di 21-ê Sibatê de dest pê kir û di 7-ê Adarê de qediya.

Google berê şîret pêşkêşî kir ka meriv çawa bandorek neyînî ya ku ji nûvekirinek bingehîn tê hilanîn. Wan pêşniyar kir ku ji bo başbûnê ti kiryarên taybetî tune ku werin avêtin, ji ber ku daketina rêzan nayê vê wateyê ku tiştek bi malperek re di cewher de xelet e. Lêbelê, Google navnîşek pirsan peyda kir ku meriv bifikire ger malperek ji nûvekirinek bingehîn bandorek neyînî bike. Digel ku dibe ku hin nûvekirin di navbera nûvekirinên bingehîn de were dîtin, guheztinên herî girîng bi gelemperî piştî nûvekirina bingehînek din çêdibin.

Çavkanî: Land Engine Search