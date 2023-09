Google ji bo Gmail Reaksiyonên Emoji Pêşdixe

By

Hat ragihandin ku Google ji bo Gmail taybetmendiyek nû çêdike ku dê bihêle bikarhêneran bi e-nameyên bi emoji re bertek nîşan bidin, mîna pêkanînên reaksiyona emoji yên ku li ser platformên mîna Outlook têne dîtin. Delîlên vê taybetmendiyê di nûvekirinên vê dawiyê yên serîlêdana Gmail-ê ya ji bo iOS û Android-ê de hate dîtin.

Taybetmendî di destpêkê de ji hêla The Tape Drive ve hate ragihandin piştî ku koda ku reaksiyonên emojî nîşan dide di sepana iOS Gmail de hate dîtin. Zêdetir delîl di Gmail APK-a herî dawî ya ji bo Android-ê de hatin dîtin, ku îdîayên ku di derheqê taybetmendiya dahatû de hatine çêkirin piştrast dikin. Li gorî kodê, taybetmendî "di nêzîk de tê" û hin bikarhênerên Gmail dê di nav yekem de bin ku bigihîjin reaksiyonên emoji.

Bikarhêner dê karibin reaksiyonên emoji rasterast ji dîmendera e-nameyê an menuya sê-xalî ya di nav Gmail-ê de bikar bînin. Lêbelê, hin sînor hene, wek mînak nikaribin hin reaksiyonên emoji li ser peyamên şîfrekirî, di komên mezin de bikar bînin, an heke bikarhêner bcc'd bûye. Wekî din, dibe ku di her e-nameyê de 20 reaksiyonên emoji hebin û dibe ku hin peyam xwedî 50 reaksiyonên bêhempa bin.

Google di derbarê taybetmendiya reaksiyonên emoji yên ji bo Gmail de daxuyaniyek gelemperî nedaye. Dema ku ji bo erêkirinê tê xwestin, berdevkê Google bi "😉,✋📻" lîstok bersiv da û ji her kesî re şîret kir ku "li bendê bin."

Bi vê taybetmendiya nû, bikarhênerên Gmail-ê dê bikaribin bertekên xwe yên li ser e-nameyên bi karanîna emoji-yê diyar bikin, ku platforma e-nameyê bêtir wekî sepanek peyamberdanê hîs bike. Dê were dîtin ka dê kengê taybetmendî bi fermî ji hemî bikarhêneran re were derxistin, lê bikarhênerên Gmail dikarin li bendê bin ku di demek nêzîk de dilxweşiyek xweş û eşkere li danûstendinên e-nameya xwe zêde bikin.