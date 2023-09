Tenduristiya Glass AI-ê bikar tîne da ku di teşhîskirina nexweşan de alîkariya bijîjkan bike

By

Glass Health, pargîdaniyek teknolojiya lênihêrîna tenduristî ya ku ji hêla Dereck Paul û Graham Ramsey ve hatî damezrandin, armanc dike ku valahiya di navbera nermalava bijîjkî û nûbûnê de pir bike. Pargîdanî ji bijîjkan re pergalek rêveberiya zanîna kesane ya bi navê notebook peyda dike, ku rê dide wan ku nêzîkatiyên xwe ji bo teşhîskirin û dermankirina şert û mercên cihêreng li seranserê kariyera xwe hilînin û organîze bikin. Di van demên dawîn de, Glass Health ber bi AI-ya hilberîner ve rêgezek girîng çêkir, amûrek AI-yê ku ji hêla modelek zimanek mezin (LLM) ve hatî hêzdar kirin pêşkêşî dike da ku ji bo nexweşan teşhîs û vebijarkên dermankirinê-bingeha delîlan çêbike.

Bijîjk dikarin kurteyên nexweşan têxin nav amûra AI-ê, tevî demografîkên têkildar, dîroka bijîjkî, nîşan û nîşanan, û dîtinên laboratîfê. Dûv re AI-ya Glass Health vê agahiyê analîz dike û navnîşek teşhîsên potansiyel ên ku bifikirin ji bijîjkan re peyda dike. Amûr di heman demê de paragrafek nirxandina dozê jî çêdike, ku tê de agahdariya raveker li ser lêkolînên tespîtkirina têkildar vedihewîne. Van nirxandinan dikarin ji bo nîşeyên klînîkî werin sererast kirin û bikar bînin an jî bi civata Tenduristiya Glass re parve bikin.

Dema ku amûra AI-ê ya Glass Health sozek mezin digire, di sektora lênihêrîna tenduristiyê de di derbarê rastbûn û pêbaweriya pergalên AI-ê yên wekhev de fikar hene. Destpêkên din ên AI-ê, mîna Tenduristiya Babylon, ji ber ku îdia dikin ku teknolojiya wan dikare ji bijîjkên mirovî derbikeve, bi lêpirsînê re rû bi rû mane. Wekî din, bûyerên ku pergalên AI-ê yên hilberîner şîretên xapînok an zirardar peyda kirine hene. Girîng e ku meriv bi baldarî bandorkerî û nerînên potansiyel ên van amûran binirxîne.

Tenduristiya Glass armanc dike ku van fikaran çareser bike bi girêdana LLM-ya xwe bi rêwerzên klînîkî yên ku ji hêla tîmê bijîjkên xwe yên akademîk ve hatî afirandin û-peer-peer ve girêdayî ye. Rêbername armanc e ku çavdêriyê peyda bike û piştrast bike ku amûra AI-ê bêyî ku dadbariya klînîkî ya bijîjkan biguhezîne an rêwerz bike, pêşniyarên arîkar pêşkêşî dike. Pargîdanî tekez dike ku amûra wê ya AI-ê divê wekî arîkarek piştgirî were hesibandin û ne wekî amûrek tespîtkirina diyarker an pêşniyar.

Digel ku AI-ya Glass Health potansiyela başkirina pratîka dermanê destnîşan dike, lêkolîn û nirxandinên din hewce ne ku ewlehî û bandoriya wê misoger bikin. Girîng e ku meriv di pergalên AI-ê de rêgez û xalên kor çareser bike bi perwerdekirina wan li ser daneyên cihêreng û nûner û tevlêkirina pisporên lênihêrîna tenduristiyê di pêşkeftin û çavdêriya wan de.