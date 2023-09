Glamnetics bi Harry Potter re ji bo Magical Press-On Nails re hevkariyê dike

By

Glamnetics bi fransîza delal a Harry Potter re hevkarî kiriye da ku berhevokek balkêş a neynûkên çapkirinê biafirîne. Ji çar malên Hogwarts û pirtûka dawîn a rêzefîlmê, "Harry Potter and the Deathly Hallows" îlhama xwe girtiye, ev hevkarî bi sêrbaziyê dixe ber tiliyên we.

Di berhevokê de 10 neynûkên çapkirinê hene, bi du sêwiranan ji bo her Xaniyek Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, û Hufflepuff. Bi heft neynûkên kurt ên bi şeklê bafûnê û sê neynûkên kurt ên bi şeklê ovalî, ji bo her sêrbaz û sêrbazek bêkêmasî heye.

Yek sêwirana berbiçav di berhevokê de neynûka Nexşeya Marauder e. Van neynûkan pesnê teknolojiya guheztina germahiyê didin, di germahiyên sartir de vediguherin rengê sor yê kûr. Lêbelê, dema ku dikevin ber germê an lampê, ew sêwirana tevlihev a Nexşeya Marauder, hunerek hezkirî ji rêzê eşkere dikin.

Neynûkên çapkirinê yên Glamnetics ne tenê ji hêla dîtbarî ve balkêş in, lê di heman demê de domdar in. Ew xwedan kirasek UV-yê ye ku pêvekek biriqandî peyda dike, di heman demê de qatek parastinê jî lê zêde dike ku çîp û xişandinê kêm dike. Pabendbûna marqeyê ya ji domdariyê re di materyalên vegan û bê hovane yên ku ji bo neynûkan têne bikar anîn, û her weha ji sedî 100 tepsiya zelal a PET-a plastîk a ji nû ve vezîvirandinê tê dîtin.

Her komek neynûkên çapkirî bi du tabloyên neynûkê yên adhesive, şûşeyek benîştê ya bi firçeyek, pelek neynûka cam a krîstal ji bo şekildana bêkêmasî, û hilberek neynûkê ya çapkirî tê. Wekî din, hevkarî çar pêvekên neynûkên îlhama Wizarding World pêşkêşî dike da ku manîkura weya efsûnî zêde bike.

Fans dikarin neynûkên çapkirinê yên Harry Potter bi 21.99 $ rasterast ji Glamnetics an bi 22 $ li hevalbenda xweya firotanê Ulta bikirin. Neynûk têne sêwirandin ku heya du hefteyan bidomînin, û piştrast dikin ku hûn dikarin hezkirina xwe ji cîhana sêrbaz re bi şêwazek dirêj-mayî nîşan bidin.

Ev hevkarî ji bo temaşevanên Harry Potter di demek balkêş de tê, ji ber ku Warner Bros. Discovery pêşkeftina rêzefîlmek nû ya televîzyonê li ser bingeha tevahiya rêzenivîsa pirtûka Harry Potter ragihand. Her demsal dê balê bikişîne ser pirtûkek cûda, ku dihêle nifşek nû ya xwendevanan sêhrbaziya Hogwarts li ser ekranê biceribîne.

