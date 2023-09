Otomobîla xwe bi 10-înçek neynika paşîn a pêçayî û kamerayên dualî nûve bikin

By

Ger we otomobîlek kevntir hebe, dibe ku hûn hin teknolojiyên nûtir ên mîna dashcamên çêkirî û kamerayên paşvekêşanê winda bikin. Lêbelê, çareseriyek heye ku dihêle hûn ji van taybetmendiyan li ser her gerîdeyê, tewra modelên vintage, û bi bihayek erzan kêfê bistînin.

Bi tenê 96 $, StackSocial peymanek li ser ekranek 10-inch-a-neynikê ya paşîn a pêvekirî ya bi dash û kîtek kameraya paşvekêşanê pêşkêşî dike. Bi gelemperî bi bihayê 120 $ ye, ev kît li ser rê dîtbarî û ewlehiya zêde peyda dike.

Ji bo sazkirina dashcamê, hûn ê dîmendera 10-inch li ser neynika paşîna xweya heyî bi karanîna çîp û çîçekên gomî girêdin. Dashcam li pişta ekranê hatî çêkirin. Dûv re, hûn ê ekranê ji bo hêzê têxin porta siviktir a gerîdeya xwe. Di dawiyê de, kameraya paşvekêşanê li pişta paşîn a gerîdeya xwe siwar bikin û tora wê bi ekranê ve girêdin.

Yek ji avantajên vê kîtê ew e ku hûn dikarin wêneyên zindî li ser ekrana 10-inch bibînin. Di heman demê de vebijarka we heye ku hûn kameraya hilanînê bi tenê an jî her du kamerayan bi hevdemî bibînin. Ev di dema ajotinê û dema manevrayan de li cihên parkkirinê dîtinê baştir dike.

Hebûna kamerayên dualî di bûyerek bûyerek de, nemaze ji bo armancên bîmeyê, dikare pir girîng be. Kit senzorek G-yê vedihewîne ku bixweber pevçûnan nas dike û dîmenên vîdyoyê li qerta SD-yê hildide (ne tê de). Her du kamerayan zozanên fireh, tomarkirina 4K, û kapasîteyên dîtina şevê vedigirin da ku wêneyên zelal ên plaqe û qezayan misoger bikin.

Wekî din, ev kît kontrolên dengî yên pêşkeftî pêşkêşî dike, ku dihêle hûn wêneyan bikşînin, dest bi tomarkirinê bikin û rawestînin, kamerayan biguhezînin, an jî dîmenderê bêyî destan bizivirin.

Teknolojiya gerîdeya xwe bi vê 10-inç dîmendera destikê û kamerayên dualî bi bihayek daxistî ve nûve bikin.