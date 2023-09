Garena Free Fire: Meriv çawa bi Kodên Redeem Xelatên Belaş Distîne

By

Xelatgirtin her gav we ji bo çêtirbûnê teşwîq dike, nemaze dema ku ew tê ser lîstikê. Garena Free Fire, lîstikek populer a şer a royale, vê yekê fêm dike û bi domdarî ji lîstikvanên xwe re firsendên balkêş pêşkêşî dike ku tiştên di lîstikê de belaş bi dest bixin.

Her roj, Garena Free Fire kodên berdêl derdixe ku lîstikvan dikarin bikar bînin da ku cûrbecûr xelatan berhev bikin, di nav de çerm, çek, cil û hêj bêtir. Van kodan ji bo demek sînordar derbasdar in, bi gelemperî di navbera 12 û 18 demjimêran de.

Ji bo ku hûn belaşên xwe bistînin, van gavên hêsan bişopînin:

Gav 1: Serdana rûpela xilaskirina Garena Free Fire ya fermî li https://reward.ff.garena.com/en

Gav 2: Bi karanîna hûrguliyên hesabê xwe yên Facebook, Google, Twitter, an VK têkevin

Gav 3: Kodên berdêl li qutiya nivîsê ya destnîşankirî kopî bikin û bixin, dûv re li ser bişkoja piştrastkirinê bikirtînin da ku bidomînin

Gav 4: Piştî pejirandinê, qutiyek diyalogê dê ji bo kontrolkirina xaçê xuya bibe. Li ser 'OK' bikirtînin da ku bidomînin

Gav 5: Kod dê bi serfirazî werin hilanîn, û hûn naha dikarin xelatên xwe di beşa e-nameya lîstikê de berhev bikin.

Îro, we şansê we heye ku hûn Maskek Gilded-a belaş, û her weha pakêt û çermên nû yên balkêş bidest bixin. Lêbelê, ji bîr mekin ku sibê ji bo bêtir xelatên belaş dîsa vegere.

Çavkanî: Garena Free Fire

Definitions:

- Kodên xilas bike: Kodên taybetî yên ku ji hêla pêşdebirên lîstikê ve têne peyda kirin ku destûrê didin lîstikvanan ku tiştên belaş an jî bonusên lîstikê bixwazin.

- Çerm: Kozmetîkên ku di lîstikê de xuyangê çek, karakter, an tiştên din diguherînin.

- Bundles: Komek tiştên di lîstikê de wekî pakêtek bi hev re têne firotin.

- Nameya di lîstikê de: Beşek di lîstikê de ku lîstikvan dikarin peyam, xelat û tiştên din bistînin.