Garena Free Fire MAX: Guhertoya Nû ya Lîstika Popular Battle Royale

Garena Free Fire MAX guhertoyek pêşkeftî ya lîstika şer a Royale ya pir populer e, Garena Free Fire. Vê dubarekirina nû ya lîstikê grafikên pêşkeftî, lîstika pêşkeftî, û cûrbecûr taybetmendiyên nû pêşkêşî dike.

Bi qedexekirina Garena Free Fire li Hindistanê, lîstikvan berê xwe dane Garena Free Fire MAX wekî alternatîfek guncan. Lîstik li welêt şopek girîng bi dest xistiye, hem lîstikvanên nû û hem jî yên kevn bi hev re dikişîne.

Yek ji aliyên balkêş ên Garena Free Fire MAX kodên rizgariya rojane ye ku li ser malpera wê ya fermî, reward.ff.garena.com, têne pêşkêş kirin. Van kodên alfanumerîkî yên 12-karakterî ji lîstikvanan re derfetê peyda dikin ku xelatên cûda yên belaş vekin, di nav de çermên karakter, çermên çekan, û tiştên din ên di lîstikê de.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku her kodek xilasbûnê tenê carekê dikare were bikar anîn, û kodên nederbasdar an qediya ne ji bo xelatan nayên vegerandin. Wekî din, hemî kodên hatine peyda kirin xwedan sînorek qedandinê ji 12 heta 18 demjimêran in, ji ber vê yekê lîstikvan divê zû tevbigerin da ku wan bikar bînin berî ku ew biqedin.

Danasîna Garena Free Fire MAX jiyanek nû di nav şanoya Royal Royale de hilda, ji lîstikvanan re ezmûnek lîstikê ya dîtbarî ya balkêş û berbiçav pêşkêşî dike. Bi nûvekirinên xwe yên birêkûpêk û kodên xilasbûnê yên balkêş, lîstik berdewam dike ku lîstikvanên li çaraliyê cîhanê dîl bigire.

Çavkanî: Tune.