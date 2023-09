Bûyera Trendsetter Garena Free Fire MAX: Meriv çawa Kod xilas dike û Xelatên Taybet werdigire

Di lîstika populer Garena Free Fire MAX de, lîstikvan kêfê dikin ku karakterên xwe bi cil û bergên xweşik li xwe bikin. Ji bo ku heyecanê zêde bike, Garena bi rêkûpêk bûyerên taybetî li dar dixe ku lîstikvan şansê qezenckirina tiştên ecêb hene. Bûyera herî paşîn, ku jê re bûyera Trendsetter tê gotin, Bundle Dusk Prowl-a ku pir lê digere vedihewîne, ku tê de çenteyek paşde, cil û bergek trendî, û kelûpelên din ên xweş vedihewîne.

Bûyera Trendsetter di 21ê Tebaxa 2023-an de dest pê kir û dê heya 3-ê îlona 2023-an bidome. Di vê heyamê de, lîstikvan dikarin bi xerckirina 20 almas ji bo yek spinek an 200 almas ji bo pakêtek 11 spin beşdar bibin. Bi her zivirînê re, lîstikvan xwedî derfet in ku xelatên fantastîk ên wekî Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle, û Bundle Maniac Demented qezenc bikin. Wekî din, piştî her 10 zincîreyan hêmanên bonus hene, û di 100 ziviran de, lîstikvan xelatek taybetî ya zêde digirin.

Ji bilî bûyera Trendsetter, lîstikvan dikarin kodan jî bişopînin da ku di Garena Free Fire MAX de tiştên belaş bistînin. Kodên rizgarkirinê yên 8ê Îlonê wiha ne:

- FF7MJ31CXKRG

- FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

- AC2YXE6RF2FH

- LOYFDHE34GXGW4

- FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

- YFFCMCPSJ99S3BR43

- FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

- CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

- 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

- YFATT3HGSQFFCMCPS

- GC9XZMCPW2D2WKWF2

Ji bo rakirina van kodan, van gavan bişopînin:

1. Serdana malpera Garena Free Fire MAX Redemption bikin.

2. Têkeve hesabê lîstika xwe bi karanîna rêbaza xweya bijartî (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, an VK).

3. Di qutiya nivîsê ya pêşkêşkirî de yek ji kodên berdêl binivîse û li ser bişkoja piştrastkirinê bikirtînin.

4. Ger xilasbûn serketî be dê xelat di nav 24 demjimêran de ji beşa posta we re werin şandin.

Vê fersendê ji dest nedin ku hûn karakterên xwe li xwe bikin û di Garena Free Fire MAX de tiştên taybetî berhev bikin. Beşdarî bûyera Trendsetter bibin û kodan xilas bikin da ku ezmûna lîstika xwe zêde bikin!

Definitions:

- Garena Free Fire MAX: Lîstikek şer-serpêhatî ya royale ya ku ji hêla 111 Dots Studio ve hatî pêşve xistin û ji hêla Garena ve hatî weşandin.

- Bûyera Trendsetter: Bûyerek taybetî di Garena Free Fire MAX de ku lîstikvan dikarin tiştan û pakêtên taybetî qezenc bikin.

- Dusk Prowl Bundle: Parçeyek di Garena Free Fire MAX de ku ji bo lîstikvanan cil û bergên karakterên xwe çente, cil û bergek vedihewîne.

Çavkanî:

- Garena Fire Free MAX Kodên Redeem ji bo 8ê Îlonê: Gavên berdêlkirina kodan (çavkanî: Garena)