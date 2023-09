Kodên Fire Redeem belaş: Meriv çawa wan ji bo xelatan berdide û bikar tîne

By

Kodên berdêl Fire Free rêgezek girîng e ku lîstikvan bêyî hewildanek xelatan bistînin. Garena carinan kodên nû yên ku tiştên wekî çerm, cil, elmas, û hêj bêtir pêşkêşî dike, derdixe. Lêbelê, van kodan xwedan demek derbasdariyek kurt in û di bin sînorkirinên serverê de ne, ji ber vê yekê girîng e ku lîstikvan bi zûtirîn dem wan bikar bînin.

Ji bo ku kodek berdêla Fire Azad bikar bînin, lîstikvan divê pê ewle bin ku kod ji bo servera wan a taybetî ye. Kodên Redeem xwedan sînorkirinên serverê ne, tê vê wateyê ku lîstikvan tenê dikarin kodên ku ji bo herêma xwe têne armanc kirin bikar bînin.

Pêvajoya hilanîna kodan hêsan e û dikare bi navgîniya Malpera Redemption Rewards were kirin. Li vir gavên ku bişopînin hene:

Bi serdana https://reward.ff.garena.com/en biçin Malpera Redemption Xelat. Bi karanîna platforma ku bi hesabê weya lîstikê ve girêdayî ye têkevinê. Platformên berdest Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID, û Twitter hene. Hesabên mêvanan nayên bikar anîn. Koda berdêla çalak di qutiya nivîsê ya peydakirî de binivîsin. Tête pêşniyar kirin ku kodê kopî bikin û bişopînin da ku ji xeletiyan dûr nekevin. Bişkojka "Piştrast" bike ku pêvajoya xilasbûnê temam bike.

Piştî ku kodek bi serfirazî xilas kirin, lîstikvan dê di nav 24 demjimêran de xelatên xwe di beşa e-nameya nav-lîstikê de bistînin.

Hêjayî gotinê ye ku heyama derbasdar û sînorkirinên serverê yên kodên berdêl dikare cûda bibe. Her gav girîng e ku hûn hûrguliyên ku bi her kodê re têne peyda kirin kontrol bikin da ku pê ewle bibin ku ew ê ji bo hesabê we bixebite.

Ji bo nûtirîn kodên berdêla Fire Fire, lîstikvan dikarin biçin Malpera Redemption Rewards an ji bo nûvekirina kodên nû çavkaniyên pêbawer kontrol bikin.

