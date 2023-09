Koma Embracer Firotina Entertainmenta Gearboxê li dû paşveçûna veberhênanê dikole

Embracer Group, konglomeratek lîstikê, tê ragihandin ku firotana pargîdaniya xwe, Gearbox Entertainment, di hewildanek ku piştî hilweşîna peymanek darayî ya mezin di destpêka vê salê de xilas bike, difikire. Dema ku Embracer niha li kirrûbirên potansiyel ên Gearbox-ê digere, peymanek ne garantî ye.

Embracer Group di van çend salên çûyî de li ser kirînek bilez bû, portfoliyoyek mezin a taybetmendiyên lîstik û şahiyê berhev kir. Di vê yekê de bidestxistina Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (pêşkêşkerê Tomb Raider), û mafên franchises ên wekî The Lord of the Rings û The Hobbit jî hene. Lêbelê, van desteserkirin bi lêçûnek giran hat, ku bû pirsgirêkek girîng dema ku peymanek veberhênanê ya 2 mîlyar dolarî, ku tê ragihandin ji komek veberhênanê ya Siûdî, di Hezîranê de têk çû.

Ji bo ku ji vê paşketinê xelas bibe, Embracer Group plansaziyek ji bo nûavakirinek li seranserê pargîdaniyê ragihand, ku tê de betalkirin, tedbîrên kêmkirina lêçûn, û veqetandina hin beşan pêk tê. Yek ji veberhênanên potansiyel ên ku têne hesibandin Gearbox Entertainment e.

Gearbox Entertainment ji hêla Embracer Group ve di sala 2021-an de di peymanek bi nirxa 1.3 mîlyar dolarî de hate kirîn. Ji dema bi destxistinê ve, Gearbox du spinoff ji rêze lîstika navdar Borderlands derxistiye, digel ku fîlimek Borderlands dê di sala 2024-an de were weşandin. Wekî din, serbestberdana wan ya vê dawiyê, Remnant 2, bû sernavê herî firotan li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo meha. Tîrmeh.

Li gorî Reuters, Gearbox Entertainment di serî de ji komên lîstikên navneteweyî re tê firotin. Embracer Group hêvî dike ku bi firotina Gearbox-ê re, ew dikarin darayîya xwe aram bikin û balê bikişînin ser portfoliyoya xweya mayî ya taybetmendiyên lîstik û şahiyê.

Çavkanî: Reuters