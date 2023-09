Unity ji bo Pêşdebirên Lîstikê Xerca Nû ya Nakokî eşkere dike

Unity, pargîdaniya li pişt Engine Unity-ya populer a ku ji hêla studyoyên lîstikên serbixwe ve tê bikar anîn, bi ragihandina xercek nû re nakokî derxist. Ji 1-ê Çileyê pê ve, pêşdebiran dê her carê ku lîstikek bi karanîna Unity Engine-ê tê dakêşandin were barkirin. Dema ku firotan di nav 200,000 mehan de an jî bi tevahî 12 sazkirinan bigihîje berdêla 200,000 $ dahatê, dê xercê were destpêkirin, û li gorî lîsansa pêşdebiran bi Unity ve girêdayî dibe ku bi qasî 0.20 $ ji bo sazkirinê be.

Ev biryar di nav civata pêşkeftina lîstikê de bi hêrs û bêbaweriyê re rû bi rû maye, digel pêşdebiran fikarên xwe li ser barê darayî ya potansiyel û nebûna şêwirdariyê diyar dikin. Pir pêşdebiran ji kêşeyên lojîstîkî yên bicîhkirina vê xercê bi fikar in, tevî ku ew ê çawa serî li ji nû ve sazkirina lîstikê li ser hardware nû an di karûbarên abonetiyê de mîna Xbox Game Pass an berhevokên lîstika xêrxwaziyê yên mîna Humble Bundle bike.

Unity, di bersivê de, xercê wekî Xerca Runtime ya Yekîtiyê bi nav kir, ji ber ku ew bi koda ku her lîstikê li ser cîhazên lîstikvan dimeşîne ve girêdayî ye. Pargîdanî îdia dike ku ev strukturê xercê dihêle ku pêşdebiran ji tevlêbûna lîstikvan a domdar sûd werbigirin. Serokê Unity Create, Marc Whitten, diyar kir ku mebesta vê xercê ew e ku di navbera Unity û pêşdebiran de "berhevdana nirxê çêtir hevseng bike" û ji bo ku pargîdanî veberhênana di motorê de bidomîne dahatek zêde çêbike.

Ev biryar fikaran li ser encamên darayî yên ji bo studyoyan zêde dike ger ew ji bingeha bikarhênerê xwe bertek nîşan bidin an ger lîstikên wan biqede kampanyayên sazkirina girseyî. Pir pêşdebiran hîs dikin ku ev heqê lêzêdekirî têgihiştina wan ya peymana lîsansê ya bi Unity û dahata ku ew hêvî dikin ku ji lîstikên xwe çêbikin berevajî dike. Ne zelalbûna Unity li ser çawaniya sepandin û şopandina xercê tenê li van fikaran zêde kiriye.

Unity Engine, ku di destpêkê de di sala 2005-an de hate berdan, motorek lîstikek cross-platform e ku ji ber erzanbûn û nermbûna xwe di nav pêşdebirên lîstikên serbixwe de populerbûnek bi dest xist. Ew ji bo afirandina sernavên serfiraz ên wekî Cuphead, Rust, û Pokémon GO hatî bikar anîn. Lêbelê, Unity bi pirsgirêkên darayî re rû bi rû maye, di encamê de karmendan ji kar derxistin û pêdivî ye ku veberhênanên xwe ji nû ve binirxîne. Pargîdanî hêvî dike ku ev avahiya nû ya xercê dê bibe alîkar ku bêtir dahatê peyda bike û pozîsyona xwe di pîşesaziyê de xurt bike.

