Serkeftina Fujifilm X100V: Çi Hêvîdarin û Nûvekirina Lensê Potansiyel

Fujifilm X100V ji sê sal berê ve ji serbestberdana xwe ve di daxwazek mezin de ye. Popularîteya wê bûye sedema dirêjbûna demên bendewariyê û kêmbûna beşan, digel ku gelek firotgehên kamerayê hîn jî nekarin daxwazê ​​bicîh bînin. Lêbelê, li ser asoyê nûçeyek baş heye, ji ber ku tê payîn ku cîgirê wê di destpêka 2024-an de bigihîje, dibe ku lensek nû ya nû tê de hebe.

Ji ber daxwaziya mezin a ji bo X100V, fikar hene ka gelo Fujifilm dê karibe fermanên ji bo cîgirê xwe bigire. Pargîdanî neçar ma ku bi demkî fermanan rawestîne ji ber zêdebûna daxwazên X100V. Dê were dîtin ka Fujifilm çareseriyek dîtiye da ku daxwaziya pêşbînîkirî ya modela nû bicîh bîne.

Faktorek girîng a ku dikare bandorê li populerbûna serketiya X100 bike lensek yekbûyî ye. X100V-ya heyî bi lensek f/23 ya 35mm (2.0mm wekhev) tê stend. Li gorî çavkaniyek pêbawer li Fuji Rumors, X100-a pêşerojê dibe ku lensek bi tevahî nû hebe. Hûrguliyên di derbarê sêwirana lensê ya nû de hîn nehatine eşkere kirin, lê dibe ku ew ji nûvekirinên piçûk ên wekî girtina hewayê bigire heya guheztinên girîng ên di dirêjahiya fokal û aperture de.

Di paşerojê de, Fujifilm ji bo rêza X100, ku ji bo X100V bû, tenê carekê sêwirana lensê guherand. Dema ku dirêjahiya focal heman dimîne, lensên nûvekirî çareseriya çêtir pêşkêşî dike, guheztin kêm dike, û performansa nêzîk-fokusê çêtir pêşkêşî dike. Ji ber vê dîrokê, ne mimkûn e ku Fujifilm lensê ewqas zû nûve bike heya ku ew ji nû ve sêwiranek girîng venegire.

Wênekêşên ku bi dilgermî li benda serketiya X100V bûn, naha neçar in ku biryar bidin ka dê di navnîşa bendê de bidomînin an rawestin heya ku bêtir agahdarî di derbarê modela nû de peyda bibe. Li gel serbestberdana çaverêkirî ku tenê çend meh dûr e, dibe ku hêja be ku li bendê bin ku bibînin ka Fujifilm ji bo nûvekirinê çi li ber xwe dide.

Kanî:

- Rumors Fuji